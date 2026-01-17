《客家廚房2》突然加賽！ 氣氛瞬間失控

《廚師的迫降：客家廚房2》本週節目迎來全新挑戰。眾人在歷經韓國臨津閣和平世界公園的「百份餐車極速大戰」後，正式凱旋回到台灣。原以為終於能喘口氣，沒想到突如其來的任務，頓時讓現場充滿尖叫聲。

結束在韓國的營業挑戰，回台灣小旅行（圖／客家電視台）

告別分秒必爭、高壓緊繃的餐車挑戰，成員們放慢腳步，回到台灣展開一趟充滿笑聲的客家小旅行。一行人走訪台灣唯一的海客地區——永安漁港，品嘗在地台灣味。面對滿桌佳餚，李元日主廚忍不住睜大雙眼驚呼：「這真的好美味！」眾人圍坐餐桌大快朵頤，氣氛輕鬆愉快，與先前在韓國「連一秒都不能猶豫」的營業戰形成強烈對比。

然而，這場看似療癒的行程，卻在突如其來的「自行車競賽」中瞬間變調，原本輕鬆寫意的旅程，立刻升級為體力與默契的雙重考驗。成員們兩兩一組挑戰協力車，不只要拚速度，還得考驗彼此的配合度，現場尖叫聲與笑聲此起彼落。

廚房成員悠閒騎四人協力車（圖／客家電視台）

在奮力踩踏的過程中，李元日主廚更忍不住當場崩潰大喊：「我的腰要爆了！」誇張反應讓其他成員全體笑翻，也讓比賽氣氛瞬間失控。

