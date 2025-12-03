《客家廚房2》Super Junior利特來了！ 突然趴下「貼心舉動」全場被逗樂

台韓合製綜藝《廚師的迫降：客家廚房》迎來第二季，Super Junior利特、少女時代孝淵、温昇豪、主廚李元日、黑白大廚趙序衡、江宏傑、百萬 Youtuber 喜飯，3日現身台灣出席記者會。

《客家廚房》Super Junior利特突然趴地（圖／小娛樂）

Super Junior利特今天上午抵台，隨即投身工作，參與《客家廚房2》試片會、記者會，節目記者會結束後，又將趕赴酒商活動，行程滿滿。利特面面俱到，活力滿滿，在拍照環節時，更是特地站到每個播出平台的logo旁合照，又是彎腰、又是蹲地、又是趴下，逗得現場笑聲不斷。

廣告 廣告

《客家廚房2》最大亮點，莫過於利特履行第一季的承諾，把客家料理待到韓國，從苗栗三灣的傳統客家餐廳，搖身一變成為漢江河畔的高級餐廳。

本季節目主題為「良性競爭」，將以趙序衡、李元日為首，帶領兩組隊伍進行PK，高壓的廚房挑戰分組對抗與文化碰撞，讓本季節奏更加激烈、張力全面升級。

《客家廚房》左起，喜飯、主廚李元日、孝淵、温昇豪、利特、陳庭妮、江宏傑、主廚趙序衡（圖／小娛樂）

除了第一季靈魂人物利特、店經理温昇豪、主廚李元日、二廚江宏傑回歸，本季還加入新成員孝淵、主廚趙序衡、吃播百萬 Youtuber 喜飯。節目導演透露，本次節目組大升級，除了工作人員多了兩倍，攝影機超過200台，規模增加，也讓更多客人品嘗到客家料理的美味。

《廚師的迫降：客家廚房2》將於12月7號晚間8點在客家電視與韓國 TVING準時開張；晚間10點在中天綜合台播出；12月13號（六）起，晚間6 點在三立國際台、晚間 10 點在三立台灣台與三立綜合台都將跟著播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導

《客家廚房2》Super Junior利特（圖／小娛樂）