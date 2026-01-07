《家弒服務》票房太好確定拍續集 席德妮史威尼回歸演出

驚悚電影《家弒服務》日前在全球上映，已獲得1.33億美元票房，製作成本僅3500萬美元，如今獅門影業已確定開拍續集，導演保羅費格（Paul Feig）和女主角席德妮史威尼（Sydney Sweeney）也會回歸。

席德妮史威尼在《家弒服務》中飾演女傭「米莉」，在亞曼達塞佛瑞和布蘭登斯克勒納這對夫妻檔的豪宅工作，她原本以為這是人生的嶄新開始，殊不知這對生活富裕的夫妻有著不可告人的危險秘密。

該系列原著小說已暢銷全球超過1200萬冊，為美國作家芙蕾達麥克法登（Freida McFadden）創作的三部曲，續集電影即改編自第二部小說《The Housemaid's Secret》，首集編劇Rebecca Sonnenshine也會回鍋操刀續集劇本，且今年就會開拍。

《家弒服務》亞曼達塞佛瑞片中情緒陰晴不定，讓席德妮史威尼飽受折磨。（圖／車庫娛樂提供）

其實席德妮史威尼上周受訪時便表示：「還沒有人提到第二部的消息，但我保證絕對會有第二部。」並透露續集會是關於她所飾演的米莉在新的家庭工作。對於確定開拍續集，獅門影業電影集團主席亞當福格爾森（Adam Fogelson）在聲明中表示：「從全球票房以及社群媒體上的熱烈迴響可以清楚看到，觀眾對《家弒服務》這部風格極致獨特、且具備真正大銀幕觀影體驗的作品迴響熱烈，他們很想知道故事接下來的發展。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導