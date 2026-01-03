《家弒服務》結局反轉再反轉 亞曼達自曝片場被導演「咬耳朵」

驚悚懸疑電影《家弒服務》於跨年檔期強勢登台，一上映便憑藉「不到最後一刻不知道真相」的燒腦劇情，在社群平台引發好評。影迷紛紛驚嘆：「以為猜到了，結果後面的反轉更大！」更有人幽默表示，這部片簡直是開啟了「家政界版的捍衛任務宇宙」。

在片中飾演情緒失控女主人的亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried），有許多令人不寒而慄的暴怒戲碼。她坦言，在片場肆意砸碗盤、破壞傢俱的過程極度暢快：「砸東西竟然不用承擔任何後果，這簡直是美夢成真！我們擁有專屬於女性的憤怒與復仇時刻。」

同片演出的席德妮史威尼（Sydney Sweeney）也在一旁力挺，表示自己非常熱愛這種充分展現「女性憤怒」的電影，看亞曼達在現場「放飛自我」是非常過癮的經驗。美國當地甚至因應這股熱潮，舉辦了「砸盤子特映會」，讓觀眾在看完電影後能跟著主角一起宣洩壓力。

亞曼達透露，導演保羅費格（Paul Feig）為了捕捉最真實、不可預測的反應，經常在拍攝時對她「咬耳朵」，給予只有她聽得到的私密指令。這種手法讓她能脫離劇本、即興發揮。 她笑稱：「有時候我真的太投入了，甚至會不小心把片場的東西弄壞！」 雖然演出稍顯過火，但在好友席德妮的支持下，兩人成功營造出片中那股緊繃且壓抑的窒息感。

許多觀眾在看完後表示，直到最後一幕才真正體會到片名「家弒服務」的雙關意涵。電影透過這對女主僕之間的權力鬥爭，層層剝開人性最陰暗的一面。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導