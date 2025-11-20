《寂光》 在柔光與侘寂中安放一生

蔡哲明 圖片來源｜甘丹空間設計

本案以「退休宅」作為核心命題，透過大面積米調塗料、木質紋理及靜謐光影堆疊，設計團隊從「安全」、「舒心」、「永續」三個角度切入，使得起居動線在身體、心境及視野上都能無壓。整體空間以侘寂語彙當作基底，捨棄過度裝飾手法，透過細膩的肌理層次與溫潤色系，打造一座能讓居者安心的生活空間。

《寂光》。（圖片來源：甘丹空間設計）

深色曲弧與光影對話

客廳藉由特殊塗料鋪展牆面及天花，讓粗獷肌理在光膜燈罩的柔和漫射下顯得溫潤，深調框景搭配局部木皮立面，使公共區展現一種「緩慢沉澱」節奏，彷彿踏入便能卸下一日疲憊。公領域以「沉穩簡潔」作為美學核心，融合現代線條與日式侘寂氣質自然交融，打造一個能靜心、能呼吸、能對話的開闊場景。

客廳與和室。（圖片來源：甘丹空間設計）

地坪使用深淺交錯的海島型木地板，藉由長向平行線燈拉展視覺軸線，不僅清晰界定生活空間，也讓客廳與鄰接的和室有如同一幅靜謐的光影盒景。和室內嵌容量櫃體，可以收納書籍、瑜珈墊、生活文件等物品；四周可拉合的隔屏也提供客房功能，使此區域具備休憩、運動、辦公三種彈性使用模式。

客廳與和室(客廳角度)。（圖片來源：甘丹空間設計）

格局重塑打造貼身空間邏輯

設計師因應家庭結構重新梳理動線，使得原本緊鄰主臥的餐廳移至前陽臺旁，釋放空間則改規劃為次臥，型塑原兩房格局成功轉化為三房設定，擴大家庭成員的生活彈性。

餐廳區正拍。（圖片來源：甘丹空間設計）

餐廳遠離臥室之後，公私領域界線愈趨明確，可以有效阻隔公共活動聲響，保持休憩區寧靜感受。靠近陽臺的位置亦成為節慶聚會的首選場地，可以容納親友聚會宴客，也讓家中擁有一處能共享溫度的交流舞台。

餐廳區側拍。（圖片來源：甘丹空間設計）

臥眠風景與餐廚明亮的雙美設計

餐廚區以白色當作基調，輔以白色大理石餐桌與石紋吊燈，整體呈現輕奢而清透的視覺享受；餐邊櫃與客餐交界拉門則融入深木皮元素，延伸客廳的沉穩暖意，形塑一處凝聚家人時光的雅緻場景。

主臥全景。（圖片來源：甘丹空間設計）

主臥藉由嵌入半高床背牆的小冰柱玻璃，能讓原本幽暗的浴室獲得充足採光，自然光循序流入睡眠區，場域氛圍更趨明亮怡人。床尾大面白色木皮櫃在窗邊日光照映下呈現輕盈感受，深木質衣櫃與純白櫃體形成的強烈對比，而讓主臥在沉穩與明快之間取得平衡，成為屋主真正的身心休憩之處。

主臥及衛浴。（圖片來源：甘丹空間設計）

堅持材料選擇的永續理念

此案為了打造健康安心的居家環境，全面捨棄傳統油性冷烤漆，尤其改採無化學揮發物、耐用且易保養的水性超耐磨漆，大幅降低後續維護整體負擔；透過環保無毒的特殊塗料鋪陳改造，也讓空氣品質維持清新純淨。

和室臥榻具有高低落差，以人體工學設計地臺高度，使得坐下、抬腳、入室等動作更為輕鬆，減輕膝蓋與骨骼壓力，空間能讓不同年齡使用者感到友善。呼應品牌「依需求量身設計」的理念，要讓空間不僅美觀，更能陪伴居者走過漫長歲月。

《寂光》並非單純追求華麗語彙的設計作品，而是一座真正「為生活而生」的居家空間，用以光線梳理心緒，以材質堆疊溫度，以動線保障安全，更以永續概念提前構築未來的日常風景。這座家，既沉穩又溫暖，也讓歲月自在流動。它不僅是退休宅，更是一個能陪伴家人跨越世代，持續安心居住的生命之所。

