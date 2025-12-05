《密特羅德 究極 4》惹議！騎車想聽音樂？先付30美元買Amiibo公仔

任天堂熱門系列《密特羅德》新作《密特羅德 究極 4 穿越未知》（Metroid Prime 4: Beyond）在 12 月 4 日正式發售，但在關卡設計上卻產生了爭議討論，在遊戲中騎乘 Vi-O-La 探索沙漠區域時，如果想要啟用音樂系統，必須每個區域都得探索完成，或者可以付費 29.99 美元買 Amiibo 公仔直接解鎖音樂加上護盾系統，讓玩家抱怨音樂系統不一該以這樣的手法再剝一層皮。

《密特羅德 究極 4 穿越未知》發售爭議，30美買Amiibo才能騎車時聽音樂引討論（圖源：任天堂）

實況主 Luke Stephens 批評，除非你完全探索沙漠否則你得花 29.99 美元購買 Amiibo 才能在沙漠騎車時使用收音機功能更換音樂聆聽，這種設計是把該給玩家享受的音樂直接鎖在付費牆後，這也不是第一次任天堂將 Amiibo 放入遊戲功能或隱藏服裝等，但音樂似乎是第一次，雖然 Amiibo 還包括護盾與恢復系統，但只論音樂部分也的確影響不少遊戲體驗，在你探索完全沙漠區域前，你就只能靜靜的聽著機車聲馳聘著。

當然這也可能是體驗習慣上的不同，玩家是否認為音樂得做為完全探索的獎勵，或者原本就應該包含於基本遊戲體驗中是個很好的問題。