《富比士》評選2025年度K-pop偶像排行榜出爐！BTS冠軍讓人、G-Dragon跌出10名之外

每年年末除了各大演唱會舞台與頒獎典禮，當然也少不了年度回顧與排行榜，韓國《富比士》日前根據藝人的商業影響力、音樂串流成績、媒體曝光、社群聲量與品牌價值...等指標，評選出「2025 最佳 K-pop 偶像 Top 30」，以往榜單常勝軍 BTS 今年跌到第 10 名，巡演一場接一場開的 G-Dragon 更跌出了十名之外，一起來看看你愛的偶像有沒有入榜。

2025 最佳 K-pop 偶像 Top1：Jennie

冠軍正是 BLACKPINK 成員 Jennie source：Chanel

冠軍正是 BLACKPINK 成員 Jennie！她在今年發行首張個人專輯《Ruby》，以多變的曲風與收放自如的唱腔，再加上 oechii、Dua Lipa、FKJ、Dominic Fike、Gambino...等頂級音樂人的加持，發行至今好評不斷，甚至被《告示牌》評選為 2025 上半年 50 張最佳專輯，〈Like JENNIE〉、〈Mantra〉等單曲也不斷刷新串流紀錄，除此之外，手握 Chanel、Calvin Klein、Maison Kitsuné、adidas…等多項國際大牌代言的她，也在每次出席與曝光都成功掀起討論，拿下 K-pop 女王寶座完全實至名歸。

2025 最佳 K-pop 偶像 Top2：Rosé

第二名同樣由 BLACKPINK 成員 Rosé 拿下 source：Saint Laurent

第二名同樣由 BLACKPINK 成員 Rosé 拿下！她在去年單飛推出新專輯《Rosie》後不只好評不斷，與 Bruno Mars 合作的〈APT.〉更稱霸全球串流，截至目前 YouTube 已累積超過 21 億的超高觀看，在今年的 VMAs 也不負眾望，拿下「年度歌曲」大獎，成為史上第一位榮獲 VMAs 年度歌曲獎的韓國流行歌手，除此之外，同時身兼 Saint Laurent 與 Puma 全球大使的她，也以超強帶貨力將品牌帶向另一個高峰。

2025 最佳 K-pop 偶像 Top3：Stray Kids

大勢男團 Stray Kids 拿下這次第三名寶座 source：Tommy Hilfiger

大勢男團 Stray Kids 拿下這次第三名寶座，他們從去年八月，便開始舉辦「Dominate」世界巡迴演唱會，演唱會一路歷經 11 個月，並橫跨 34 個國家，今年八月發行的正規二輯《KARMA》更登上《告示牌》Billboard 200 冠軍，達成連續七張專輯連霸神話。除此之外，團體中不論是代言王Felix、鉉辰、方燦，或是積極跨足電視領域的昇璣、I.N，都展現 Stray Kids 不斷攀升的影響力。

2025 最佳 K-pop 偶像 Top4 - Top10

2025 最佳 K-pop 偶像榜單 source：Instagram@thv

2025 最佳 K-pop 偶像榜單的第四名到第十名則依序為：今年宣告全員退伍的 BTS、活動代言不間斷的 V 金泰亨、今年展開全球巡演的 BLACKPINK、不斷靠著音樂作品橫掃各大音源榜的 aespa、人氣逐年攀升的 IVE、今年邁向 10 週年的 TWICE，以及近日宣佈回歸的 HYBE 的 NewJeans。值得一提的是，今年發行新專輯也展開新巡演的 K-pop 王者 G-Dragon 則是得到第 11 名的位置。

《富比士》評選 2025 最佳 K-pop 偶像

Top1：Jennie

Top2：Rosé

Top3：Stray Kids

Top4：BTS

Top5：V 金泰亨

Top6：BLACKPINK

Top7：aespa

Top8：IVE

Top9：TWICE

Top10：NewJeans

Top11：G-DRAGON

Top12：Jung Kook

Top13：Jin

Top14：LE SSERAFIM

Top15：Jimin

Top16：j-hope

Top17：ENHYPEN

Top18：ILLIT

Top19：IU

Top20：BABYMONSTER

Top21：BOYNEXTDOOR

Top22：EXO

Top23：Hearts To Hearts

Top24：DAY6

Top25：TWS

Top26：i-dle

Top27：Jisoo

Top28：WOODZ

Top29：NCT Dream

Top30：All Day Project

