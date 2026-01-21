《寒霜啟示錄》、《Kingshot》台北電玩展韓援啦啦隊舞台活動登場！闖關贈品、時間表一次看

杰遊有限公司宣布，將攜旗下兩款手遊《寒霜啟示錄》與《Kingshot》參加 2026 年台北國際電玩展，攤位編號為 M808。展位設計以遊戲主題為核心，設置了包括 4 米高的《寒霜啟示錄》白熊與《Kingshot》國王雕像在內的打卡點，併升級了 AR 互動功能，玩家進入特定區域可與虛擬角色進行互動。

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

現場規劃了闖關活動，參與者有機會獲得各種贈品，並提供「白熊雪綿綿」棉花糖與「國王Shot爆爆」爆米花等點心。

廣告 廣告

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

韓援啦啦隊女神火力全開

展場內的舞台活動將邀請六位韓援啦啦隊成員金娜妍、鄭熙靜、金海莉、全恩菲、劉世彬、千昭允到場表演。每日還會抽出「女神獨家親筆簽名衣」。此外，現場安排有舞團「New Seasons」與「活力寶貝」的表演，以及由Coser扮演的遊戲角色與玩家互動。

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

（來源：杰遊Joy Games官方提供）

（來源：杰遊Joy Games官方提供）