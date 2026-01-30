《寒霜啟示錄》《Kingshot》台北電玩展掀熱潮，韓援啦啦隊與闖關抽獎吸引大量玩家參與

2026 台北國際電玩展正式開幕，杰遊有限公司於 M808 攤位主打《寒霜啟示錄》與《Kingshot》兩款策略手機遊戲，以「與世界交朋友」為主題開展。攤位首日即以4米高的「寒霜大白熊」與「Kingshot國王」大型裝置成為吸睛打卡點，並邀請韓援啦啦隊女神金娜妍熱力開場，吸引大量玩家參與。

（來源：joygames 官方提供）

韓援啦啦隊女神熱力應援，親民互動掀高潮

作為首日活動亮點，「初戀系女神」金娜妍以招牌山兔造型登場，為《Kingshot》帶來專屬應援舞蹈表演，瞬間點燃現場氣氛。她不僅在台上帶領玩家齊跳遊戲招牌舞步，更親自送出「女神獨家親筆簽名衣」給熱情參與的玩家。在接下來的展期中，鄭熙靜、金海莉等五位啦啦隊女神也將接力登場，帶來每日不同的專屬表演。

金娜妍以招牌山兔形象及充滿活力的應援造型甜美登場（來源：joygames 官方提供）

金娜妍熱情帶動全場玩家大跳《Kingshot》招牌舞蹈（來源：joygames 官方提供）

親手送出「女神獨家親筆簽名衣」給現場最賣力跟上《Kingshot》招牌舞的玩家（來源：joygames 官方提供）

沉浸式互動體驗與豐富闖關活動

攤位設計強調互動體驗，舞台前設有 AR 互動裝置，讓玩家能與遊戲中的大白熊及國王角色進行虛擬合影。現場另邀請 4 名 Coser 還原《寒霜啟示錄》的茉莉、布蘭琪，以及《Kingshot》的國王、羅莎等角色，供玩家近距離互動拍照。此外，青春舞團「New Seasons」與「活力寶貝」也將帶來演出。

超巨寒霜大白熊與_Kingshot_國王打卡點就在_M808（來源：joygames 官方提供）

舞台前的_8_米大螢幕_AR_互動裝置_讓領主與大白熊_&_國王一起騎馬打雪仗（來源：joygames 官方提供）

（來源：joygames 官方提供）

《寒霜啟示錄》的可愛俏皮的茉莉（來源：joygames 官方提供）

《寒霜啟示錄》王牌獵人布蘭琪（來源：joygames 官方提供）

《Kingshot》威嚴帶點搞笑的國王（來源：joygames 官方提供）

《Kingshot》優雅嫵媚的羅莎（來源：joygames 官方提供）

為增加遊玩樂趣，攤位規劃了「鐵拳訓練營」與「神箭考驗」等實體闖關遊戲，玩家試玩《寒霜啟示錄》與《Kingshot》並集滿印章後，即可參加抽獎。獎品包含遊戲限量周邊、大白熊玩偶，更有機會抽中PS5、NS2等遊戲主機。現場也免費提供「白熊雪綿綿」棉花糖與「國王Shot爆爆」爆米花等主題點心。

挑戰「鐵拳訓練營」與「神箭考驗」排行榜_還有機會贏得白熊抱抱毯等大獎（來源：joygames 官方提供）

「白熊雪綿綿」棉花糖與（來源：joygames 官方提供）

「國王Shot爆爆」爆米花（來源：joygames 官方提供）

《寒霜啟示錄》、《Kingshot》攤位不僅好吃好拍又好玩_完成挑戰還有機會抽_PS5、NS2（來源：joygames 官方提供）

《寒霜啟示錄》與《Kingshot》的展出活動將持續至2月1日，位於南港展覽館1館4樓的M808攤位。