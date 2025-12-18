《寒霜啟示錄》下載破3億次，西門町辦快閃活動闖關拿好禮

由 Century Games Pte. Ltd.推出，杰遊有限公司發行的冰雪末日生存策略手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）全球突破 3 億下載！為感謝領主大人一同達成這驚人的里程碑，即日起至 2026 年 1 月 16 日，全新的「寒霜主題打卡點」將聳立台北捷運西門站 6 號出口，陪伴領主從年末跨年初，並舉辦「領主快閃集結」等一連串活動，邀請領主前來應援！

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

寒霜白熊應援團集結西門町

領主集結！讓我們相約 12 月 20 日 12:00 在西門町與寒霜大白熊相遇，跟著人氣啦啦隊女孩蓁蓁、卡洛琳與東東一起在全新登場的《寒霜白熊應援曲》的輕快音樂中，歡慶全球突破 3 億下載的里程碑！領主只要到現場出示遊戲 ID、捕捉快閃中的大白熊或解鎖拍攝挑戰，就能獲得限量「寒霜英雄手機支架」，完成闖關任務還能獲得「寒霜白熊應援手燈」，並有機會抽得超可愛熱門周邊「寒霜白熊抱抱毯」。

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

領主最喜歡的茉莉就在西門町 6 號出口等待您前來集結！（來源：寒霜啟示錄官方提供）

此外，12 月 24 日聖誕節、31 日跨年夜也有單日限定的大白熊應援快閃活動，領主可與毛毛軟軟的大白熊合照互動，完成闖關贏得寒霜白熊應援手燈，並有機會獲得寒霜白熊抱抱毯，化身大白熊暖暖的渡過歲末年終的感恩時刻。除了台北捷運西門站 6 號出口的實體活動外，不克前往的領主也可以在粉絲團參與線上活動，一樣有機會贏得寒霜白熊抱抱毯。

「寒霜烤雞饗宴」報名熱烈進行中

超暖聯動「寒霜烤雞饗宴」報名熱烈進行中！21Plus 特別將台北永吉門市打造成《寒霜啟示錄》饗宴主題店，邀請領主呼朋引伴前來參加。現場備有大量聯名餐點、豐富獎品與各式挑戰，讓所有參與饗宴的領主都能開心吃、盡興聊，還能帶著初登場的寒霜小白熊與滿滿周邊回家！

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

報名連結： https://lihi.cc/gFfq9 ，活動詳情請見報名頁面。

報名時間：即日起至 12/26 中午 12:00 截止

活動場次：1/3、1/4、1/10、1/11 14:30 – 17:00，共四場

活動地點：21Plus 台北永吉店

名額限定：每場 30 位領主大人 (入場方式依場次不同, 詳情請見報名頁面)

