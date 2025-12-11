《寒霜啟示錄》合作「21Plus」，聯名餐點享七折優惠還可獲得限量虛寶

由 Century Games Pte. Ltd.推出，杰遊有限公司發行的冰雪末日生存策略手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）宣布與台灣本土知名烤雞品牌「21Plus」攜手，在全台60餘家門市聯名推出冬季限定的暖心饗宴，享受美味烤雞的溫暖擁抱與合作虛寶！台北永吉店更將舉辦四場「寒霜烤雞饗宴」，邀請領主與聯盟夥伴一起參與闖關挑戰，領取大量《寒霜啟示錄》周邊並搶先獲得新登場的溫暖可愛「寒霜小白熊」！

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

寒霜最暖活動來囉！《寒霜啟示錄》攜手台灣本土烤雞品牌「21Plus」運用核心烘烤技術精心製作三大聯名套餐，即日起至 2026 年 1 月 20 日，與所有領主相約21Plus 台60餘間門市（含外送平台點餐）一起享受經濟實惠的美味烤雞，活動期間只要點選由御廚派翠克協力製作的：寒霜豪華半雞個人餐、寒霜澎湃雙炸個人餐或寒霜應援炸烤個人餐等指定套餐，不僅可以獲得限量虛寶，還能享有七折優惠！

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

此外，活動期間只要拍下《寒霜啟示錄》與21Plus聯名包裝，上傳至官方粉絲團活動貼文，還有機會抽得超夯的「寒霜白熊抱抱毯」以及「21Plus 烤全雞兌換卷」，暖胃暖心陪你過冬！

「寒霜烤雞饗宴」開放報名

超暖聯動「寒霜烤雞饗宴」報名即刻展開！21Plus 特別將台北永吉門市打造成《寒霜啟示錄》饗宴主題店，準備邀請領主呼朋引伴前來參加。現場備有大量聯名餐點、豐富獎品與各式挑戰，讓所有參與饗宴的領主都能開心吃、盡興聊，還能帶著初登場的寒霜小白熊與滿滿周邊回家！

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

報名連結： https://lihi.cc/gFfq9 ，活動詳情請見報名頁面。

報名時間：即日起至 12/26 中午 12:00 截止

活動場次：1/3、1/4、1/10、1/11 14:30 – 17:00，共四場

活動地點：21Plus 台北永吉店

名額限定：每場 30 位領主大人 (入場方式依場次不同, 詳情請見報名頁面)

《寒霜啟示錄》 × 西門PLAY樂購町

寒霜降臨西門町，陪你從年末跨越到年初，邀領主一起歡慶 3 億下載里程碑！自 12 月 17 日起，全新打卡點「寒霜地球應援台」即將聳立於西門町 6 號出口前，寒霜大白熊偶與人氣啦啦隊女孩更將在此等候領主，一起手握寒霜白熊應援手燈變身大白熊，拍照玩樂一次滿足！

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

報名連結： https://lihi.cc/cNmN3 ，活動詳情請見報名頁面。

報名時間：即日起至 12/12 下午 13:00 截止

活動時間：2025 年 12 月 20 日 12:00 – 13:00

活動地點：西門町六號出口

名額限定：30 位領主大人（若超額將進行抽籤）

－

