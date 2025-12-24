《寒霜啟示錄》宣布參加2026台北電玩展，線上聖誕慶典送超值獎勵與玩家同樂

由 Century Games Pte. Ltd.推出，杰遊有限公司發行的冰雪末日生存策略手機遊戲《寒霜啟示錄》近日更新推出全新專家「瓦萊莉亞」與增加更多雪國相冊的冒險故事，並開放聖誕慶典活動，帶給玩家更多樂趣。今日同步預告將參與「2026 台北國際電玩展」，在明年南港展覽館再次集結，邀請領主前來體驗全新進化、最有誠意的展場活動！

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

新專家加入與英雄遠征技能提升

為領主提供大量助益的諸多專家，近日迎來破曉騎士團指揮官瓦萊莉亞加入，卓越的戰略智慧和大兵團指揮才能，將輔助領主在「最強王國」的各個階段取得勝利！此外，頗受玩家好評的「雪國相冊」亦加入更多冒險歷程的回顧，玩家可以在此回顧過往的冒險經歷並獲得大量獎勵。

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

另外還有新增「聯盟關係」註記與其他聯盟的友好或敵對關係、提升「瘋狂的喬伊」的難度與對應獎勵、加入傷兵比例提醒、晨曦島新增裝飾物「夢幻水族館」與基礎裝飾「春色曼舞」、熔爐提升至一定等級將發送紅包至聯盟頻道分享喜悅…等，完整更新內容請至官方粉絲團查詢。

聖誕慶典大肆慶祝中

歡樂彈珠已準備就位，快來點按發射按鈕。彈跳的彈珠多次碰撞「奇趣之環」會帶給你驚喜道具，落入出口後獲取的「彈珠幣」可在「奇趣小舖」兌換節日限定城鎮裝扮等道具，更有其他超值獎勵等你參與領取。千萬不要錯過活動！趕緊在雪原共同點明亮這充滿驚喜的聖誕季節。

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

寒霜西門町集結

今 (24) 日平安夜 17:00 - 20:00單日限定大白熊應援快閃西門町，領主可與毛毛軟軟的大白熊合照互動，完成闖關贏得寒霜白熊應援手燈，並有機會獲得寒霜白熊抱抱毯，化身大白熊暖暖的渡過歲末年終的感恩時刻。除了台北捷運西門站 6 號出口的實體活動外，不克前往的領主也可以在粉絲團參與線上活動，一樣有機會贏得寒霜白熊抱抱毯。

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

「寒霜烤雞饗宴」報名熱烈進行中

超暖聯動「寒霜烤雞饗宴」報名即將截止！21Plus 特別將台北永吉門市打造成《寒霜啟示錄》饗宴主題店，邀請領主呼朋引伴前來參加。現場備有大量聯名餐點、豐富獎品與各式挑戰，讓所有參與饗宴的領主都能開心吃、盡興聊，還能帶著初登場的寒霜小白熊與滿滿周邊回家！

（來源：寒霜啟示錄官方提供）

報名連結： https://lihi.cc/gFfq9 ，活動詳情請見報名頁面。

報名時間：即日起至 12/26 中午 12:00 截止

活動場次：1/3（已爆滿）、1/4、1/10、1/11 14:30 – 17:00，共四場

活動地點：21Plus 台北永吉店

名額限定：每場 30 位領主大人 (入場方式依場次不同, 詳情請見報名頁面)

