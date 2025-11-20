《寒霜啟示錄》慶祝榮獲「年度最佳持續影響力」獎項釋出禮包碼，預告將推出聯名套餐

由 Century Games Pte. Ltd. 推出，杰遊有限公司發行的冰雪末日生存策略手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）因持續推出遊戲活動、鼓勵玩家合作互動，更透過不同線下聚會凝聚社群，榮獲台灣 Google Play「年度最佳持續影響力遊戲」獎項！為感謝所有領主的支持，除在遊戲中先行釋出回饋序號，還有與知名本土炸雞品牌聯動及更多活動即將登場！

《寒霜啟示錄》榮獲 Google Play 年度最佳持續影響力遊戲（來源：寒霜啟示錄官方提供）

年度改版內容回顧

隨著遊戲改版，今年陸續推出「除雪小隊」、「雪國相冊」與「正中靶心」等新玩法，情人節、兒童節、端午節、萬聖節……等重要節日也在遊戲內推出節日活動與玩家同樂；更針對遊戲內霜龍霸主、獵熊行動…等各項熱門活動持續優化，為玩家提供更多元、有趣的遊戲體驗。

除雪小隊必須拯救倖存者一起收集媒塊、升級火堆，加速完成除雪任務！（來源：寒霜啟示錄官方提供）

「雪國相冊」為領主拼湊線索，紀錄過往的專屬回憶（來源：寒霜啟示錄官方提供）

「正中靶心」百發百中，還有機會贏得大～量獎勵！（來源：寒霜啟示錄官方提供）

大型活動回饋玩家

除遊戲內活動外，《寒霜啟示錄》今年也參加、舉辦不少線下活動，如：如台北國際電玩展、大稻埕夏日煙火節、Dcard 校園萬事屋、天母搞什麼鬼萬聖節活動與 Wirforce2025等多項活動，並在兩周年慶後陸續與諸多品牌、KOL合作，更推出主題曲與繁中代言人……等，帶給領主更全面的寒霜尊榮體驗。

首度參加台北國際電玩展，3D獵熊、寒霜冰淇淋大獲領主好評（來源：寒霜啟示錄官方提供）

寒霜啟示錄、煙火與美食組合成今夏最凍感的大稻埕寒霜煙火節（來源：寒霜啟示錄官方提供）

為慶祝全球突破-2-億下載-推出超洗腦繁中版主題曲「寒霜嗚哇出發吧~」（來源：寒霜啟示錄官方提供）

攜手 Dcard移動萬事屋前進全台北中南東四所大學為學生消除酷暑（來源：寒霜啟示錄官方提供）

寒霜大白熊首次登場於天母搞什麼鬼與現場大小領主合影送糖果（來源：寒霜啟示錄官方提供）

前進全台最大電競嘉年華「WirForce-2025」一起狂歡四天三夜（來源：寒霜啟示錄官方提供）

與 UberEat 合作推出寒霜美食慶典，將美食與虛寶同時送達領主手上（來源：寒霜啟示錄官方提供）

TEA’S原味聯名推出三款飲品，並為中部領主解鎖寒霜主題店（來源：寒霜啟示錄官方提供）

為慶祝《寒霜啟示錄》榮獲台灣 Google Play「年度最佳持續影響力遊戲」獎項，以及所有支持、喜愛《寒霜啟示錄》的領主，釋出禮包碼GPBestOf2025與領主同樂！並預告即將在近日與台灣本土品牌聯名推出專屬套餐，敬請期待！

年末最大檔！《寒霜啟示錄》即將與本土炸雞品牌攜手合作（來源：寒霜啟示錄官方提供）

－

