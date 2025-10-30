《寒霜啟示錄》11月13日現身WirForce2025，現場有機會獲得限量全新周邊

由 Century Games Pte. Ltd. 推出，杰遊有限公司發行的冰雪末日生存策略手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）近期改版推出「雪國相冊」及「正中靶心」新玩法，讓玩家重溫閃耀回憶、挑戰全新冒險；深受玩家喜愛的霜龍霸主、獵熊行動等熱門活動也同步優化，並推出「萬聖節狂歡」期間限定活動邀請領主一起抵禦南瓜大侵襲！線上活動不斷，寒霜大白熊也將在今年冬季與領主碰面，首站將在本周末「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華登場，並準備前往全台最大電競嘉年華「WirForce 2025」！

雪國相冊開啟！回憶再次閃耀

冰雪主題玩法「雪國相冊」全新登場。當白雪再次飄落，那些屬於領主的冒險記憶也隨之閃耀重現。透過完成各主題任務，即可解鎖對應「相片碎片包」，尋得專屬回憶。任務期間，別忘了攜手聯盟夥伴，彼此支援、共同完成挑戰，重溫寒霜世界的每段感動。

正中靶心！神槍手來襲

咻——子彈破雪而出，正中靶心！快來成為最強神槍手，挑戰極限吧！在「正中靶心」玩法中，每關各有 12 個靶位，點擊即可隨機獲得：加倍點數、升級點數與祕寶鑰匙等道具。每個道具都能助領主一臂之力，在專屬於你的射擊挑戰中，贏取專屬獎勵。

加倍點數：提升寶箱數量，更多寶藏等你拿。

升級點數：強化寶箱品質，等級越高獎勵越豐富。

祕寶鑰匙：解鎖寶箱，贏得豐沃獎勵。

熱門活動持續優化

凜冬再臨，精彩升級！本次改版不僅推出全新玩法，更同步針對多項熱門活動進行優化調整，讓領主們在寒冷的冬日享受更加熱血的冒險，其中包含：

霜龍霸主、雪域兵器：前 10 名領主所在的王國，熔爐達 20 級以上的領主均可領取「王國獎勵」，共享榮耀。

獵熊行動：新增「自動預約功能」，將根據上次開啟時間，於冷卻結束後自動開始狩獵。

除雪小隊：新增「極速除雪」功能，領主通過第25關後即可消耗資源極速除雪通關。

決戰王城：縮短活動持續以及連續佔領的獲勝時間，開啟時間維持不變。

除了以上內容，還有更多優化與驚喜更新等待領主親自探索！敬請前往粉絲團查看完整更新情報。

萬聖冰原 噩夢南瓜王秘寶等你拿！

夜幕漸沉，南瓜燈的光芒在黑暗中閃爍，驚奇又有趣的萬聖節氣息已悄悄瀰漫在雪原大陸上！即日起至 11 月 5 日，領主透過完成萬聖節任務即可獲得「驚奇怪味糖」為史密斯補充體力，攻擊「南瓜精怪」與「噩夢南瓜王」以取得超值獎勵，還有機會獲得「噩夢南瓜王秘寶」，以及專屬萬聖節的城鎮永久裝扮等你來拿！

開趴啦！跟著大白熊一起享受冬季

《寒霜啟示錄》「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，主辦單位因天候不佳將活動延期至 10 月 31 日及 11 月 1 日，活動順延但內容不打折！首度登場的大白熊，將在活動現場發糖果、送周邊，與領主共度萬聖節！

大白熊下一站將於 11 月 13 日快閃現身全台最大電競嘉年華「WirForce 2025」，現場不僅有機會獲得限量「寒霜晴雨傘」與《寒霜啟示錄》全新周邊，更有多項互動活動等你參加。邀請各位領主在漸入寒冬的夜晚，一起化身大白熊，暖暖過冬、共享樂趣。

