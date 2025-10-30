《寒霜啟示錄》11月13日現身WirForce2025，現場有機會獲得限量全新周邊
由 Century Games Pte. Ltd. 推出，杰遊有限公司發行的冰雪末日生存策略手機遊戲《寒霜啟示錄》（Whiteout Survival）近期改版推出「雪國相冊」及「正中靶心」新玩法，讓玩家重溫閃耀回憶、挑戰全新冒險；深受玩家喜愛的霜龍霸主、獵熊行動等熱門活動也同步優化，並推出「萬聖節狂歡」期間限定活動邀請領主一起抵禦南瓜大侵襲！線上活動不斷，寒霜大白熊也將在今年冬季與領主碰面，首站將在本周末「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華登場，並準備前往全台最大電競嘉年華「WirForce 2025」！
雪國相冊開啟！回憶再次閃耀
冰雪主題玩法「雪國相冊」全新登場。當白雪再次飄落，那些屬於領主的冒險記憶也隨之閃耀重現。透過完成各主題任務，即可解鎖對應「相片碎片包」，尋得專屬回憶。任務期間，別忘了攜手聯盟夥伴，彼此支援、共同完成挑戰，重溫寒霜世界的每段感動。
正中靶心！神槍手來襲
咻——子彈破雪而出，正中靶心！快來成為最強神槍手，挑戰極限吧！在「正中靶心」玩法中，每關各有 12 個靶位，點擊即可隨機獲得：加倍點數、升級點數與祕寶鑰匙等道具。每個道具都能助領主一臂之力，在專屬於你的射擊挑戰中，贏取專屬獎勵。
加倍點數：提升寶箱數量，更多寶藏等你拿。
升級點數：強化寶箱品質，等級越高獎勵越豐富。
祕寶鑰匙：解鎖寶箱，贏得豐沃獎勵。
熱門活動持續優化
凜冬再臨，精彩升級！本次改版不僅推出全新玩法，更同步針對多項熱門活動進行優化調整，讓領主們在寒冷的冬日享受更加熱血的冒險，其中包含：
霜龍霸主、雪域兵器：前 10 名領主所在的王國，熔爐達 20 級以上的領主均可領取「王國獎勵」，共享榮耀。
獵熊行動：新增「自動預約功能」，將根據上次開啟時間，於冷卻結束後自動開始狩獵。
除雪小隊：新增「極速除雪」功能，領主通過第25關後即可消耗資源極速除雪通關。
決戰王城：縮短活動持續以及連續佔領的獲勝時間，開啟時間維持不變。
除了以上內容，還有更多優化與驚喜更新等待領主親自探索！敬請前往粉絲團查看完整更新情報。
萬聖冰原 噩夢南瓜王秘寶等你拿！
夜幕漸沉，南瓜燈的光芒在黑暗中閃爍，驚奇又有趣的萬聖節氣息已悄悄瀰漫在雪原大陸上！即日起至 11 月 5 日，領主透過完成萬聖節任務即可獲得「驚奇怪味糖」為史密斯補充體力，攻擊「南瓜精怪」與「噩夢南瓜王」以取得超值獎勵，還有機會獲得「噩夢南瓜王秘寶」，以及專屬萬聖節的城鎮永久裝扮等你來拿！
開趴啦！跟著大白熊一起享受冬季
《寒霜啟示錄》「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華，主辦單位因天候不佳將活動延期至 10 月 31 日及 11 月 1 日，活動順延但內容不打折！首度登場的大白熊，將在活動現場發糖果、送周邊，與領主共度萬聖節！
大白熊下一站將於 11 月 13 日快閃現身全台最大電競嘉年華「WirForce 2025」，現場不僅有機會獲得限量「寒霜晴雨傘」與《寒霜啟示錄》全新周邊，更有多項互動活動等你參加。邀請各位領主在漸入寒冬的夜晚，一起化身大白熊，暖暖過冬、共享樂趣。
－
以上內容為廠商提供資料原文
其他人也在看
59歲坣娜胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有295天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 49 分鐘前
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 17 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 23 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
粿粿婚變再添新料！王子舊片段「拍孕肚對話」瘋傳
娛樂中心／張予柔報導曾是中信啦啦隊成員、因《全明星運動會》紅隊經理一角走紅的藝人粿粿，2022年與模特兒范姜彥豐結婚，兩人婚後一度被外界視為圈內模範夫妻。未料今年卻多次傳出婚變，昨（29）日情勢全面失控，范姜彥豐在社群公開控訴妻子婚內出軌，對象竟是男星王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈。對此，王子火速發聲道歉，粿粿也出面否認部分指控，雙方各執一詞，風波持續延燒。民視 ・ 1 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 19 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子拿「綠帽」在范姜彥豐頭頂合照 網朝聖：好扯
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，消息曝光後引發熱議，有網友發現，3年前的照片，王子竟巧合地在范姜彥豐頭上拿「綠帽」合照。中天新聞網 ・ 3 小時前
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 20 小時前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
王子不倫戀粿粿有跡可循！昔自曝「戀愛障眼法」全中 證據影片被挖出
王子曾在節目《來吧！哪裡怕》中談到個人戀愛觀時表示，自己偏好與演藝圈內人士交往，因為能掌握對方背景與朋友圈，比起與圈外人相處來得更為自在。他直言：「除非是很熟的朋友介紹，否則我對不熟的圈外人會很難建立關係。」此外，他也透露自己交往期間幾乎不會選擇外出約會...CTWANT ・ 3 小時前