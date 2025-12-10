《寶可夢傳說 Z-A》DLC「 超次元爆湧」上市！限期贈送大尺寸噴火龍

株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。

（來源：The Pokémon Company官方提供）

《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》

1. 《寶可夢傳說 Z-A》最新影片公開！

2. 在開始發佈前，重點溫習一下《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的新增故事／新增內容！

3. 贈送「大尺寸的噴火龍（頭目）」！

4. 透過「級別對戰」來獲得蜥蜴王、火焰雞和巨沼怪的超級石吧！

《寶可夢傳說 Z-A》最新影片公開！

12月10日上午，將開始發佈《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的新增故事／新增內容。

彙整了《寶可夢傳說 Z-A》最新資訊的特別影片已經於寶可夢官方YouTube頻道公開，歡迎前往觀賞。

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

在開始發佈前，重點溫習一下《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的新增故事／新增內容！

在超Z隊大展身手之下，密阿雷市恢復了平靜。

但城市裡發生新的異常現象，神秘的扭洞出現了。

同時，主角遇見神秘的小女孩安馨兒，以及愛惡作劇的幻之寶可夢「胡帕」。

只要胡帕發揮不可思議的力量，神秘扭洞就會改變模樣，化為通往廣闊異次元的入口。主角一行人將往裡頭去。

一行人抵達的是一個看起來像密阿雷市卻不是密阿雷市的神奇地方――「異次元密阿雷」。那裡棲息著與密阿雷市的寶可夢生態不同的強大寶可夢。

異次元密阿雷究竟是什麼呢？在前方等待著主角的又是什麼……？超Z隊的新故事即將展開。

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

掌握故事關鍵的幻之寶可夢「胡帕」

能夠使用角和身體的圓環來扭曲空間的幻之寶可夢。

圓環伸縮自如，內側會形成一個可通往其他遙遠地方的洞，任何東西進入那

個洞之後都能在瞬間移動。

喜歡有洞的食物，尤其甜甜圈是牠的最愛。

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

贈送「大尺寸的噴火龍（頭目）」！

為紀念《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的新增故事／新增內容發佈，12月9日22點（台灣香港時間）起，將贈送體型比一般來得更大且實力堅強，有「頭目」之稱的噴火龍。趁這個機會，讓強大的噴火龍加入行列，一起在密阿雷市冒險吧。

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

領取方法

只要在《寶可夢傳說 Z-A》遊戲中的「神秘禮物」選擇「透過序號／密語接收」並輸入密語，即可領取「大尺寸的噴火龍（頭目）」。

期間：2025年12月9日22:00～2026年1月19日（台灣香港時間）密語：B1G0006

贈送的寶可夢

只要玩家在ZA登峰戰達到一定的級別，本次贈送的噴火龍就會乖乖聽話，成為冒險中的強大隊友。與噴火龍一起努力登上A級吧。

寶可夢：噴火龍

等級：36

招式：日光束

噴射火焰龍爪

空氣斬

注意事項

※必須在主機能連接網路的環境下才能領取「大尺寸的噴火龍（頭目）」。

※密語只能於一個儲存資料使用一次，無法重複使用。

※主機的用戶必須完成和Nintendo Account的連動才能連接網路（無須加入Nintendo Switch Online（付費））。

※在遊戲中開啟能輸入密語的「神秘禮物」功能所需的遊戲時間大約是1小時。

※密語中不使用英文字母I、O和Z。

※在盒裝版／下載版皆可領取「大尺寸的噴火龍（頭目）」。

※在《寶可夢傳說 Z-A》或《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch 2 Edition》任一版本皆可領取。

透過「級別對戰」來獲得蜥蜴王、火焰雞和巨沼怪的超級石吧！

經由連線對戰「Z-A Battle Club」和全世界的人們隨機對戰的「級別對戰」。

在自己的級別提升時可獲得的「升級報酬」中，蜥蜴王、火焰雞和巨沼怪的超級石會依序登場。和全世界的訓練家們較量寶可夢對戰的實力，來獲得報酬吧。

※在《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》新增故事／新增內容中，可以遇見蜥蜴王、火焰雞和巨沼怪。

＜預定能透過升級報酬獲得的超級石＞

賽季5

期間：賽季4之後依序開始報酬：蜥蜴王進化石

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

賽季6

期間：賽季5之後依序開始報酬：巨沼怪進化石

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

賽季7

期間：賽季6之後依序開始報酬：火焰雞進化石

（來源：The Pokémon Company官方提供）

（來源：The Pokémon Company官方提供）

※若要透過網路在線上遊玩級別對戰等內容，必須先加入Nintendo Switch Online（付費）。

※蜥蜴王進化石、巨沼怪進化石及火焰雞進化石無法在一般遊玩過程中獲得。

※作為升級報酬的超級石，預定將在日後的賽季再次發放。

※超級石每種只能擁有1個。若是已經擁有的超級石，便無法在級別對戰再次獲得。

※詳細資訊請看遊戲內的通知。

「Z-A Battle Club」是什麼？

（來源：The Pokémon Company官方提供）

這是能夠在《寶可夢傳說 Z-A》享受即時戰鬥的連線對戰。最多可4人對戰，根據在限制時間3分鐘內打倒的寶可夢數量，競爭第1至第4名的排名在仔細觀察戰況的同時，善用各式各樣的招式與超級進化，積極地發動攻擊，盡量打倒更多的寶可夢來取得勝利吧。

2種玩法

玩法分為兩種：一種是夥伴之間同樂的「私人對戰」，另一種則是和全世界的人們隨機對戰的「級別對戰」。

在「級別對戰」中可以獲得各式各樣的報酬：

每場對戰後可獲得的「對戰報酬」

在自己的級別提升時可獲得的「升級報酬」

可根據賽季結束時的級別獲得的「賽季報酬」共有以上三種報酬。

（來源：The Pokémon Company官方提供）

－

