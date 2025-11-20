《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》公開捷拉奧拉超級進化「超級捷拉奧拉」！介紹影片搶先看

株式會社寶可夢公布了以下有關Nintendo Switch／Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A》、Nintendo Switch 2軟體《寶可夢傳說 Z-A Nintendo Switch2 Edition》及付費新增內容《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》的資訊。1.《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新影片公開！2.幻之寶可夢捷拉奧拉超級進化後的樣子「超級捷拉奧拉」將在《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》登場！

1. 《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新影片公開！

彙整了《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》最新資訊的特別影片已經於寶可夢官方YouTube頻道公開，歡迎前往觀賞。

2. 幻之寶可夢捷拉奧拉超級進化後的樣子「超級捷拉奧拉」將在《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》登場！

蓄積於體內的電能量相當於10次的雷電。額頭、胸部、後背及手背的突起處是電能量特別集中的部分，時時發著藍白色的亮光。

只要在蓄積大量能量的狀態下使出攻擊招式，就會有足以將周圍的對手全都打倒的威力。

看樣子要在《寶可夢傳說 Z-A 超次元爆湧》裡讓幻之寶可夢超級捷拉奧拉成為夥伴，似乎有點困難。

要如何才能與牠相遇呢？來遊玩遊戲，試著找找看吧。

奔雷寶可夢捷拉奧拉超級進化後的樣子「超級捷拉奧拉」將在《寶可夢傳說 Z-A超次元爆湧》登場！

超級捷拉奧拉分類：奔雷

寶可夢屬性：電

身高：1.5m體重：44.5kg

被稱為電氣寶可夢中最強級別的能力，秘密就是解除限制

捷拉奧拉本來就具備極高的能力，但平時牠的限制機制會發揮作用，抑制儲存在牠體內的電能量。一般認為牠的限制機制會因為超級進化而處於解除狀態。

關鍵在於訓練家能否配合超級捷拉奧拉的節奏

解放能量來使出全力的時機是由超級捷拉奧拉的意志所掌控的。與超級捷拉奧拉結為夥伴的訓練家必須聽從牠的意志，或是讓彼此的默契合拍到足以與牠的時機同步。

