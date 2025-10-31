《寶島》女兒意外懷孕 黃瑄不能接受被叫阿嬤：我真的會哭！
尹昭德與黃瑄在《寶島西米樂 傳承》中飾演夫妻「梅樹師」與「曉蘭」，因女兒「海珍」身體不適就醫，卻意外得知女兒已懷孕的消息，突如其來的打擊，讓一家三口震驚又心力交瘁。尹昭德下戲回到休息事後，仍難掩激動，「到底要多悲慘他們才會甘願？」
尹昭德紅著眼眶，哽咽說道：「原本以為只是身體不舒服，這樣就已經夠擔心了，結果居然是懷孕。到底要多悲慘他們才會甘願？對爸媽來說這是多麼殘忍又心痛的一件事。」拍攝這場戲當天，一行人其實已經連拍了好幾場情緒沈重的戲，他的心理負荷也來到臨界點：「整天下來心情真的很沉重。」
黃瑄在劇中面對女兒意外懷孕無法接受，現實生活中，她表示自己兒子還小，忍不住帶入母親的心情：「我還不想這麼早當阿嬤！叫我阿嬤我真的會哭耶！」她補充說：「孩子從欄杆上摔下來、手差點斷掉我就快嚇死，真心無法想像劇中這種狀況。」
另外，飾演女兒「海珍」的蔡祥情緒爆發，崩潰地推開父親，甚至將劇中罹患帕金森症的尹昭德推去撞牆。尹昭德笑說：「她其實只輕輕推一下，我就飛得超遠。」黃瑄也笑回：「蔡祥已經有收力了，爸爸也是個很會演的表演者。」更打趣虧尹昭德：「那你這樣很適合『碰磁』耶！」一旁的陳玹宇則補刀爆料：「蔡祥不只是聲音大，力氣真的也很大。」蔡祥聽完笑回：「你怎麼知道？難道被我揍過嗎？」黃瑄聽了笑說：「用看的就知道，不用揍。」
黃瑄和蔡祥「母女檔」則用吃東西來撫慰心靈，黃瑄笑說：「沒辦法，情緒太激動肚子就餓了。」蔡祥回到休息室後也不停找零食補充體力。原本劇情設定中有一場「巴掌戲」，曉蘭（黃瑄飾）一怒之下呼女兒一巴掌，但黃瑄與導演討論後決定刪除：「劇中寶島西服店這個家庭的教育風格著重溝通，曉蘭處事理智多於感性，而且海珍已經很可憐了，這巴掌真的打不下去。」考量實際操作的難度後，只能忍痛刪減戲份。
《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播。
