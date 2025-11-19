《寶島》盧彥澤求婚完「斷崖式分手」 何宜珊痛心狠甩巴掌
《寶島西米樂 傳承》中接班問題懸而未決，盧彥澤飾演的「中和」突如其來地提出分手，令何宜珊飾演的「春燕」錯愕又心碎。毫無預警被失戀的春燕，終於忍不住情緒，一個巴掌甩向中和，場面令人揪心。
劇中盧彥澤帶著何宜珊先是甜蜜約會一天，在海邊迎來分手時刻。何宜珊直言：「中和真的很殘忍，我沒辦法接受主動牽人家的手，結果對方放開。」，她坦言現實中也曾歷經過幾次「斷崖式分手」，回想感觸依然深刻：「那種心裡的痛苦真的很難熬。」
然而中和並非無情，為了讓春燕完成成為西裝師的夢想，他選擇犧牲自己的感情，答應娶寶島西服店千金「海珍」，並以春燕能成為西服店繼承人為交換條件。盧彥澤雖認同「長痛不如短痛」，仍忍不住吐槽角色：「看劇本的時候也覺得中和很煩耶！他這樣不行，應該要把事情講清楚、一起面對，不過那個年代，加上他的個性，確實會默默扛起一切。」
盧彥澤透露，這場分手戲拍攝前一場正是兩人的求婚戲，從甜蜜瞬間跌入悲情，情緒轉折猶如在洗三溫暖，他因此打趣笑說：「我每天都是痛苦並快樂著！」，由於外景拍攝時不時有飛機飛過，兩人得努力維持情緒不被打斷。這同時也是盧彥澤首度挑戰「被打巴掌」的戲，為求真實感他主動要求何宜珊「盡量打！」
盧彥澤說：「我們都很努力克服困難，情緒不能斷，希望觀眾能跟著我們一起感受角色的起伏。」，除了飛機呼嘯聲干擾，現場強勁海風也讓何宜珊吃足苦頭，角色的招牌劉海被吹得不聽話，只好趕快回梳化間「補強」狂噴髮膠，她不好意思笑說：「劇組的髮膠應該都在我頭上了吧！」，在一番「加強」下果然劉海紋絲不動，讓她感到十分驚奇。
《寶島西米樂 傳承》每週一至週五晚間8點至9點於台視頻道首播，晚間9點至10點重播。
