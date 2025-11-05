《射鵰英雄傳》資深港星林尚武75歲病逝 積極抗癌20年留下後遺症

香港資深男星林尚武因心臟病發逝世。（圖／翻攝微博）

香港資深男星林尚武於昨（4日）傳出心臟病發逝世，享壽75歲。林尚武一生演出過多部舞台劇、電影與電視劇，最為人熟知的角色，是在1994年金庸電視劇《射鵰英雄傳》中扮演的「丘處機」。

林尚武的演藝生涯輝煌，他於1989年加盟TVB電視台，短短7年間參演超過40部劇集，包括首部作品《燃燒歲月》飾演的「蒲公公」，以及在經典律政劇《壹號皇庭》系列中擔任主控官等角色，深受觀眾喜愛。

然而，他的生命充滿挑戰。林尚武於1994年被診斷出罹患鼻咽癌，此後便展開了長達20年的積極抗癌歷程，病情一度獲得控制。他曾因癌症治療留下後遺症，導致2004年右耳失聰，並在2009年因嚴重偏頭痛不得不解散自己創立的劇團。

廣告 廣告

儘管飽受病痛折磨，林尚武的堅強精神感動了許多人。他於2013年獲頒「十大再生勇士」傑出生命獎，並持續在社群網站分享詩詞作品，以自身故事激勵人心。

林尚武曾在2017年的慈善活動現身，當時他身形消瘦，並透露癌症治療對他的生活造成了巨大影響，特別是頸神經受損，導致他在語言表達上遇到困難，做完化療後變得口齒不清。因為不能再演戲，他將工作重心轉向文稿創作、作曲、填詞等幕後工作。

他曾表示，面對癌症心態最為重要，多年來一直堅強樂觀。這位充滿勇氣、在銀幕與生活中皆為典範的資深演員離世，讓香港影視圈無限惋惜。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導