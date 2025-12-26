《尋秦記》主題曲〈天命最高〉原味回歸 粉絲一聽前奏就起雞皮疙瘩
睽違25年，經典港劇《尋秦記》電影版終於即將上映。電影版除了延續劇集版故事，也沿用當年深入人心的主題曲〈天命最高〉，並改由師徒組合古天樂與林峯重新詮釋，熟悉的旋律一響起，讓無數影迷直呼：「青春真的回來了！」
當年電視劇版由古天樂獨唱的〈天命最高〉，至今仍是許多台灣粉絲最熟悉的廣東歌。這次電影版特別安排劇中扮演秦王的林峯與「師傅」合唱。林峯透露，為了這次錄音，他曾在之前的演唱會上先邀古天樂同台試唱「暖身」。
林峯還特別向劇組提議，必須保留原版開頭那聲標誌性的「馬叫聲」：「那個聲音是大家的集體回憶，保留下來才是真正的致敬。」 對此古天樂也深有同感，表示許多劇迷一聽到前奏就會起雞皮疙瘩，並感性形容：「〈天命最高〉這四個字對我們而言是一個使命，即便拍攝過程有很多困難，我們都一一克服了。」
除了神曲再現，片中的女性角色也全數回歸。宣萱、郭羨妮、滕麗名在電影版再度合體，展現強大凍齡術。不少影迷看了預告紛紛驚艷於她們的容貌與20年前幾乎無異，宣萱大讚滕麗名簡直是「防腐劑等級」，保養得最好。
回憶起拍攝過程，宣萱透露古天樂在現場身兼監製與主演多職，壓力大到讓她們不敢打擾：「他在現場真的很辛苦，要顧及拍攝大小事，我們在那裡都很乖，絕對不會去煩他。」
在電視劇版中，項少龍最終娶了宣萱與郭羨妮，滕麗名則是他的紅粉知己。三位女演員在宣傳現場大開玩笑，提議若有機會拍下一版，希望感情戲再多一點： 「不如安排項少龍連滕麗名也一起迎娶，來一個三女共侍一夫的歡樂大結局吧！」
