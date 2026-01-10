《尋秦記》劇情演到哪裡了？結局竟與《想見你》神呼應？！電影評價如何？5大看點整理
「歷史記住的，是帝王；但歷史能走到今天，是因為那些沒被記住的人。」
【文 / 黑色馬卡龍】古天樂製作與主演的《尋秦記》可說是千呼萬喚！自2001年港劇版《尋秦記》在25年後強勢回歸！當初只是演員的古天樂，如今已站上香港電影的一代宗師之地位的他，買下小說改拍版權也是剛好而已！《尋秦記》可說是穿越劇的鼻祖，早於2011年首播的《步步驚心》十年、更早於2019年《想見你》18年！而如今《尋秦記》演到哪裡了？電影版的劇情在講什麼？電影評價又如何？5大看點報你知！
🍿《尋秦記》
上映日期：𝟮𝟬𝟮6 年 𝟭 月 9 日 全台上映
導演：吳炫輝、黎震龍
演員：古天樂林峯宣萱郭羨妮
片長：1 時 40 分
分級：保護級6+
《尋秦記》看點1. 原班人馬回歸！逆天顏值驚艷粉絲
從2001年的電視劇《尋秦記》到2026電影《尋秦記》，最令觀眾粉絲驚艷的第一件事，就是原班人馬回歸！而且古天樂、林峯、宣萱和郭羡妮等主要演員群裡，每個人狀態都維持得非常好，甚至更帥更美，簡直逆天！
其中，古天樂飾演的男主角「項少龍」從香港警察穿越到戰國、成為「趙盤」（林峯飾）的軍師並助他取代「嬴政」稱霸天下，之後隱居。電影版便是從林峯受到威脅所以強逼項少龍出山、面對歷史新課題再開始說起。
《尋秦記》看點2. 「最強回憶殺」＋全新續集故事情節
事實上，《尋秦記》電影版雖開啟了2026年最強回憶殺標竿，卻也不只販賣「最強回憶殺」情懷，全新續集的故事情節也是這部電影的一大看點：延續過去秦王與師傅之間的恩怨糾葛故事之外，苗僑偉飾演的時光機發明者「Ken」因冤案而變成反派、以強大改寫歷史的野心驅動劇情，還有白百何飾演Ken 的女兒「Galie」陪父親穿越並成為戲中關鍵角色，也是全片一大看點。
《尋秦記》看點3. 「穿越劇」逆天改命劇情受試煉！
既然《尋秦記》電影版的根本體質是一部「穿越劇」，那麼戲中角色當然就是要為「逆天改命」而努力！電影上映後，觀眾整體評價普遍認為情懷滿分、角色結局要比原劇更加安得其所與成熟，甚至也為電影版挖掘出超出預期的生命思考深度，根本是寫給「陪伴項少龍25年」的觀眾的一封動人情書！
「你不是想改變歷史，你只是不肯接受自己的人生。」《尋秦記》
尤其針對「X世代」觀眾群而言，《尋秦記》將能伴你度過中年失落的一段人生旅程。尤其電影走到最後一幕，很多人都哭了！總之，準備好面紙進場看電影就對了！
《尋秦記》看點4. 香港大陸票房開紅盤！
《尋秦記》有多熱賣？香港大陸票房都開紅盤！香港（含澳門）在2025 年 12 月 31 日 上映首日票房就衝破千萬港元，成為港產片首日最高票房紀錄 aka 「香港電影史上開畫最高之一」，而首週更累計出破 4,500 萬港元的好成績，創下香港本地華語影片首周票房冠軍、超越《破·地獄》。在中國大陸方面，也是上映三天票房就破 1 億人民幣，上映 9 天突破 2 億人民幣，原劇 IP 超級威！
《尋秦記》看點5. 結局竟與《想見你》神呼應？！
《尋秦記》電影版中，時光機發明者 Ken（苗僑偉飾）因曾被項少龍取代而受到冤獄折磨 20 年，出獄後他帶著女兒與雇傭兵回到秦朝，企圖刺殺秦王並自行稱帝。後來項少龍追入時空裂縫、裝置過載，只能有一個人回到現代的關鍵選擇上，他竟做了與電視劇完全相反的決定！
這個重大決定，可說是《尋秦記》電影版的最重要關鍵，與觀眾討論了「修正歷史」這件事的可行性，其實這樣的結局是與《想見你》神呼應的：因為想要「改變過去」這件事，通常只會製造更多悲劇，但若主人翁的選擇是為了別人，那麼勢將會抹除掉「自己的存在、自己擁有的故事」事實！但是項少龍就和《想見你》的黃雨萱、李子維做出一樣的決定 ── 讓自己最珍貴的一切被掩埋在時間的洪流裡面，讓一部融合穿越科幻、歷史與武俠元素的娛樂大片，一舉開闢出大愛新格局，這份善良的心意，實在太適合在 2026 年開場服用！
《尋秦記》登台熱映中。
