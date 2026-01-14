《尋秦記》影評：值回票價的回憶殺、穿越神劇的同學會！

【文 / 膝關節】《尋秦記》(Back to the Past)堪稱是華人穿越劇的鼻祖，這套港劇在21世紀之初成功引起迴響，現代感十足的口語對話遇上古味史料相映成趣。本劇更是男主角古天樂的無線電視告別作，從此邁向大銀幕，踏上超量產巨星之路。

如今延伸電視劇懷舊紅利資本而來的電影版，建立在不能違背史觀與原作的前提之下，居然還能寫出一條新的支線，就這點來說，已經算很厲害。

業界看好《尋秦記》電影版可望刷清香港冠軍票房紀錄

《尋秦記》電影版沿用電視劇之原班演員陣容，包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名，最讓人動容的，自然是這些劇中人物在故事中經歷的時間，恰好就是電視劇至今的二十多年。歲月在演員群身上留下的痕跡，成了最具說服力的元素。

觀眾與演員們都一起老了，20多年來的回憶在故事中重組上色。

《尋秦記》

古天樂、林峯在故事中的師徒情感，面對扭曲變形到相愛相殺，卻又無法割捨回憶。這就是本片給予最高的情感反饋，特別在片尾落幕之際，突然放送了20多年前種種師徒情深橋段，對照今日種種歷史推進底下的無能為力，格外顯得唏噓落寞。

當年是師傅項少龍輔佐推徒弟盤兒登上宏圖大業，難料徒弟稱霸江山之後的性情質變，伴君如伴虎的不可測性，即便項少龍與家人隱居山林，仍躲不了宿命的安排。

《尋秦記》（圖／華映娛樂提供）

《尋秦記》的主軸圍繞在師徒之間的糾葛，搭配新任反派，當年發明時光機的Ken（苗僑偉飾）被強行定罪入獄20多年，出獄後居然夥同女兒與小舅及一票傭兵試圖重返秦朝，要回到二千年前取代秦王嬴政，試圖想當真正的第一個皇帝。

雖然就反派動機不夠合理，畢竟有了這麼多黑科技，卻仍不滿足於當代。入獄20多年，其實最應該的是與女兒修補過去失去的親情，卻反著來，硬要爭權奪個是非對錯才能平息宿怨。Ken對權力執念凌駕人情倫理，或許也是對照著歷史暴君們不近人情的設定。

林峯飾演趙盤。（圖／華映娛樂提供）

只是Ken所帶領的一票科幻感十足的傭兵們各懷鬼胎，身手矯健的吳樾沒有給足動作打戲，有點可惜，倒是古天樂與洪天明都還有幾場帥一波的近身搏擊，外加古天樂用現代用詞混搭古代語彙，擦出許多意外笑料。如一幫人與秦始皇僵持不下時，古天樂就四兩撥千斤地帶秦皇出場，真是讓人哭笑不得。

對於並非20多年前的劇迷們來說，《尋秦記》也替這些新觀眾濃縮速讀前情提要，使得新觀眾也能順利融入劇作情節。

古天樂在《尋秦記》中飾演項少龍。（華映提供）

不過對於老戲迷們來說，光是看到當年劇中的角色重登大銀幕，彷彿就是一場美好的懷舊同學會，林峯飾演秦皇的眼神經過歲月洗禮之後的犀利威嚇，讓觀眾感受到高壓脅迫。片尾那段重組師徒往事回憶段落，驗證了今非昔比的緬懷鄉愁，絕對賺人熱淚。

古天樂不僅是《尋秦記》的主演，也是電影監製。（華映提供）

