《尋秦記》林峯宣布來台！25年後再扮秦王展熟男霸氣

《尋秦記》在台上映至今累積1200萬票房，繼古天樂與宣萱日前來台宣傳後，扮演秦王的林峯也確定來台謝票，也是他首度來台宣傳電影，還會前進台中，與影迷近距離接觸。

本片掀起回憶殺，電影中扮演秦王的林峯是影迷公認和25年前的港劇版本差異最大的演員，當年演出時林峯才剛出道，充滿少年稚氣，如今再扮秦王已充滿熟男魅力及霸氣。林峯曾主演《九龍城寨之圍城》，片中和古天樂同樣上演一段感人的師徒情，也讓他在台灣的知名度更上層樓，收獲大批粉絲。

古天樂和林峯在《尋秦記》重現師徒情。（圖／華映娛樂提供）

目前正忙於拍攝新片的林峯，曾在古天樂和宣萱來台的映後見面會時call in到現場，親切以台語跟影迷問候。他當場表示希望有時間可以來台灣會粉絲，言出必行的他，參加完《尋秦記》馬來西亞的慶功活動後，特別抽出一天時間，旋風來台宣傳，更排了滿滿的謝票行程和影迷見面，活動詳情請洽華映娛樂官方社群。

林峯將來台宣傳《尋秦記》。（圖／華映娛樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導