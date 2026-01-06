《尋秦記》電影版台灣上映掀回憶殺！25年前必看神劇：穿越劇始祖、古天樂最後一部電視劇｜上映戲院、分級、片長一次看
【文／孔渠】近期《尋秦記》在睽違25年後推出電影版，並在香港締造驚人的票房成績。古天樂領軍原班人馬林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名回歸，再度掀起回憶殺和討論熱潮。《尋秦記》當年不僅是古天樂的突破性的代表作，更是「穿越劇始祖」，趁1/9台灣即將上映電影版，就先帶大家來解析這個IP為何能成為難以超越的經典，以及演員們的今昔對比。（《尋秦記》電影版台灣上映戲院請參閱本文最下方）
🍿《尋秦記》電影版
上映日期：2026年1月9日
導演：吳炫輝、黎震龍
動作導演：洪金寶
演員：古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、苗僑偉
分級：輔導級（12+）
片長：1 時 47 分
🍿《尋秦記》電視劇播出資訊
主演：古天樂、宣萱
播出日期：2001年
播出平台：Line TV、My Video
1.華語穿越劇始祖
雖然現代穿越劇題材泛濫，但在2001年，《尋秦記》絕對是華語電視圈的「先鋒」。它改編自已故武俠大師黃易的同名小說，將科幻特工與戰國歷史結合。當年觀眾第一次看到現代人帶著手槍、現代裝置回到古代，那種文化衝擊的新鮮感是前所未有的。它定義了後來穿越劇的許多套路：利用歷史知識「開外掛」、現代語言的幽默衝突等。
2. 古天樂「視帝」封箱之作
《尋秦記》不僅是古天樂的生涯巔峰之作，更是在TVB拍攝的最後一部電視劇。當年的他正處於顏值與演技的巔峰，他飾演的項少龍玩世不恭、機靈風流卻又重情重義，演技收放自如。在此部作品後他便全面轉戰電影圈，直到這次他將《尋秦記》搬上大銀幕，再度以「項少龍」身分回歸，可說是意義重大，也算是圓了劇迷多年的期盼。
3. 林峯從青澀新人到影帝
當年還是新人的林峯，被安排飾演難度極高的「趙盤／嬴政」，與古天樂飾演的項少龍有著亦敵亦友的師徒關係。觀眾親眼見證他從一個膽小怕事、只會闖禍的趙國公子，一步步黑化成眼神凌厲、殺伐果斷的秦始皇。這種層次分明的「成長型反派」演繹，讓林峯一戰成名，近期他更以現象級大作《九龍城寨之圍城》榮獲香港金像獎影帝。電影版中他再度飾演秦王，那種帝王的壓迫感已是爐火純青。
4. 腦洞大開的「歷史解釋」
劇版最神的地方在於對歷史事件的「編劇腦洞」當然這也要歸功於黃易的原作，在劇情中段大膽讓連晉取代嫪毐、趙盤取代嬴政，讓歷史人物完全被李代桃僵，最經典的莫過於結局對「焚書坑儒」的解釋：秦始皇之所以要焚書，不是為了暴政，而是為了「抹去項少龍在歷史上的所有記載」，以免後世知道他的皇位是靠一個現代人幫忙得來的，這個改編被譽為神來之筆。
5. 現代哏玩不膩
項少龍將現代文化帶入古代是劇中最大的笑點來源。他教古代人做「超級三明治」、用木頭做「吉他」唱歌、還有為了慶生教大家唱怪腔怪調的「Happy Birthday」，還有模仿香港旺角的「開幕大酬賓」。這些橋段在當年看來既尷尬又好笑，成為了該劇獨有的喜劇節奏。
6. 強大的女性角色群
不同於傳統武俠劇，《尋秦記》的女角各有千秋且性格鮮明：宣萱飾演的烏廷芳刁蠻任性但敢愛敢恨，與項少龍的歡喜冤家模式深受喜愛。郭羨妮飾演的琴清知性溫婉，代表了古代女子的才德。滕麗名飾演的善柔是重情重義的女刺客，她獨立、堅強，甚至在最後選擇了不依附男人的瀟灑結局，是很多現代觀眾長大後最喜歡的角色。
7. 「全實景」拍攝的宏大感
為了還原戰國氣勢，當年TVB罕見地耗資遠赴中國，例如河北涿州影視城、內蒙古壩上草原取景。相比於當時香港劇集習慣的棚拍假山假石，《尋秦記》擁有真正的千軍萬馬場面和廣闊草原，這在25年前的港劇製作中是屬於「大片」級別的待遇。也讓人期待25年後的電影版會代來怎樣的驚人大場面。
8. 洗腦神曲《天命最高》
由古天樂親自演唱的主題曲《天命最高》，歌詞道盡了「人定勝天」與「宿命論」之間的掙扎，配合激昂的旋律，至今只要前奏一響，觀眾腦海中就會浮現項少龍穿著T恤站在秦軍中的畫面。如今電影版重映，他也率領林峯演唱全新版本，讓劇迷滿滿懷舊又耳目一新。
9. 古天樂從演員變影視大亨
25年後，古天樂已從當年的當紅小生變成了香港演藝人協會會長、電影公司老闆，更是個四處造橋鋪路、辦學扶幼的慈善家。這次電影版《尋秦記》正是由他的公司天下一電影製作。他耗費多年心血召集原班人馬，更多的是為了圓一個夢，以及對香港影壇的一份責任感。他在電影中稍微顯露的滄桑，反而契合了項少龍隱居多年後的狀態。
10. 今昔對照的不老傳說
除了古天樂、林峯，宣萱、郭羨妮、滕麗名在電影版中回歸，雖然歲月留痕，但氣質依舊。特別是宣萱與古天樂這對「古宣CP」，戲裡戲外的默契依然是粉絲熱議的話題，飾演陶總管的歐瑞偉、飾演李斯的陳國邦也都是資深影星。可惜的是劇中飾演大反派連晉/嫪毐的江華已淡出演藝圈；而飾演智者鄒衍的余子明、飾演烏博士的廖啟智等老戲骨已經離世。不過劇迷心中的意難平的「趙倩」鄭雪兒雖然在劇中已經領便當，卻會以新角色再度出現，算是彌補了當年的遺憾。
《尋秦記》之所以是神劇，不僅是玩出歷史穿越巧思，演員也全是一時之選，角色個個都有血有肉魅力點滿。這次的電影版，也算是給了所有看這部劇長大的觀眾一個正式的道別與圓滿。
《尋秦記》電影版全台上映戲院資訊請參閱下表
