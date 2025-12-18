《尋秦記》電影版重現25年前經典T恤 項少龍、秦王師徒對決動殺機

在廣大劇迷瘋狂敲碗多年後，經典港劇大銀幕續作《尋秦記》終於確定上映日期。在正式預告中，由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬領銜主演，熟悉的「項少龍」風格再度現身，引發鐵粉熱議。

預告片釋出後，網路討論熱潮瞬間爆發。不少眼尖的鐵粉發現，古天樂在電影中依然穿著2001年港劇版中「穿越」時的那件經典T恤，展現十足誠意。

最讓粉絲驚喜的，莫過於項少龍（古天樂 飾）那招牌的「古今交錯、中英夾雜」說話風格。預告中噴出如：「Really？」、「你有沒有車牌（駕照）？」、「你個廢柴（廢物）休息一下吧！」等幽默對白，瞬間喚醒大眾記憶。此外，當年一本正經卻笑點十足的「陶總管」歐瑞偉與「騰冀」黃文標也驚喜現身，讓影迷相當興奮。

《尋秦記》電影版中，「騰冀」黃文標驚喜現身。（圖／華映）

古天樂此次身兼監製與主演，他透露早在十多年前就有人洽詢拍片意願，他一直在思考如何呈現最好的版本，他說：「我覺得就是要拍這群人十多年後的故事，每一個人的生活狀況，才會是最好看的版本。」

電影劇情以秦滅六國為背景，講述隱居田園、已為人父的項少龍，為了守護至親與家園，被迫與昔日愛徒、如今的秦王「趙盤」（林峯 飾）展開宿命對決。預告中項少龍問秦王「那麼久以來，你有沒有想過要殺我」？秦王坦白回答：「有。」師徒久別二十年終於再次碰面，多年的恩怨終須了結。至於項少龍是否能了結情仇，並成功藉由時光機回到現代，將成為全片最大懸念。

隨著上映日逼近，不少影迷已開始在社群媒體串聯包場，甚至發起「重溫港劇版」運動，為進入電影院觀賞最新版本做足功課。電影將於1月9日在台上映。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導