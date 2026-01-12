《尋秦記》首周票房破700萬 林峯現聲全場瘋喊「大王」

睽違25年，經典神劇《尋秦記》電影版回歸，監製兼主演古天樂上週攜手宣萱抵台造勢，兩人所到之處皆被影迷包圍，六場見面會門票全數秒殺，也助攻首週票房開出700萬台幣的亮眼佳績，證明經典IP魅力依舊。

在其中一場見面會中，飾演秦王的林峯雖因拍戲無法親自到場，卻特別抽出空檔隔空「現聲」。林峯一開口便以超親切的閩南語問候台灣影迷，讓全場激動尖叫狂喊「大王」！他更在電話中許下約定，若票房持續長紅，一定會排開行程來台灣與粉絲一起慶功，最後還以台語祝大家「新年快樂」。

宣傳現場也出現了溫馨的互動，古天樂曾合作過的劉冠廷與余香凝竟悄悄隱身在觀眾席中看片。余香凝這才透露自己其實也參與了《尋秦記》，擔任片中白百何的粵語配音。

而兩人合作的新片《雙囍》即將在春節上映，古天樂更大方讓出舞台給後輩宣傳。劉冠廷感性地說：「一個作品能陪伴觀眾25年真的是件浪漫的事！希望大家喜歡《雙囍》，讓我們25年後也能拍續集。」

台灣古天樂粉絲會這次特別準備了精美禮物，並透露25年前就在現場追劇，如今再度全員到齊力挺電影版。看著這群一路相隨的影迷，古天樂與宣萱都表示非常激動，宣萱更許願下次能有更長的時間與粉絲們好好坐下來「話家常」。

古天樂與宣萱在見面會上展現極高親民度，甚至走進觀眾席大送海報禮物，讓「古宣 CP」互動成為影迷心中最棒的跨年回憶。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導