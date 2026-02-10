《小姐好白》22年爆笑成邪典！翻身登金馬奇幻影展狂歡

記者許瑞麟報導／2026金馬奇幻影展公布兩部開幕片，由《鬼魅浮生》A24名導大衛羅利攜手奧斯卡得主安海瑟薇的《魅影巨星》，以及日本動畫導演四宮義俊角逐柏林影展金熊獎的首部動畫長片《花綠青綻放之時》榮膺。另外還公布狂歡場、影迷許願池的片單，要讓影迷看得大呼過癮。

大衛羅利的新片《魅影巨星》邀來安海瑟薇再開金嗓，化身傳奇流行巨星，為了以完美形象回歸舞台，找上疏遠多年的好友兼前造型師，卻也掀開埋藏已久的傷疤。影片藉恐怖驚悚和超自然元素，揭開明星光環背後的瘋狂與脆弱，更集結泰勒絲御用王牌音樂製作人傑克安東諾夫、葛萊美得主Charli XCX和英國歌手FKA Twigs譜寫原創歌曲。

《花綠青綻放之時》也是今年金馬奇幻影展開幕片。（圖／金馬執委會提供）

日本動畫導演四宮義俊未演先轟動的《花綠青綻放之時》，首部長片就闖進柏林影展主競賽。故事描述堅守百年煙火工廠的男主角，一邊面臨土地徵收的拆遷壓力，一邊代替失蹤父親完成夢幻煙火，當兒時玩伴重返故鄉，兩人展開一場意想不到的計畫。導演將日本傳統繪畫特有質感和寫意筆觸融入數位動畫，畫風美不勝收，並邀來日本新生代演員古川琴音及萩原利久擔綱配音，道出時代更迭下的守護與傳承。

「狂歡場」今年除了有招牌《洛基恐怖秀》繼續引領狂歡，還延伸推出紀錄片《奇異旅程：洛基恐怖秀》，帶領觀眾見證影史上最邪門歪道的放映狂潮。更首度推出韋恩兄弟異想天開的《小姐好白》，兩名黑人警探為保住飯碗，不惜變裝成豪門姊妹花，潛入名媛社交圈。影片爆笑嘲諷種族刻板印象和階級落差，連對嘴歌曲都彈無虛發，一曲〈A Thousand Miles〉躍成另類經典。

《小姐好白》。（圖／金馬執委會提供）

今年「影迷許願池」單元包括澳洲名導巴茲魯曼上映30周年的《羅密歐與茱麗葉》，李奧納多狄卡皮歐當年憑著精湛演技和盛世美顏登上柏林影帝寶座。韓國鬼才導演張駿桓被改編成《暴蜂尼亞》的《拯救綠色星球！》，當年票房失利，如今已是眾人推崇的傑作。

《羅密歐與茱麗葉》。（圖／金馬執委會提供）

日片《國寶》讓歌舞伎熱潮風靡全球，影展也邀來2012年被封為「人間國寶」的歌舞伎大師坂東玉三郎與日本導演篠田正浩難得一見的奇幻之作《夜叉池》4K修復版，不能錯過坂東玉三郎以女形分飾二角的演技與神韻。《阿甘正傳》導演羅勃辛密克斯邀集布魯斯威利、梅莉史翠普和歌蒂韓突破演技的黑色喜劇《捉神弄鬼》，除了精準諷刺明星對永恆美貌的荒誕追求，驚人的視覺特效更贏得奧斯卡的肯定。

2026金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，選片指南將在3月22日於臺北文創舉辦，票券於3月29日正式開賣。

《捉神弄鬼》。（圖／金馬執委會提供）

