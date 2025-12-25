《少林足球》三師兄田啟文來台拍賀歲片 開拍前曝心中擔憂「不夠好」

電影《雙囍》25日釋出正式預告與海報。本片集結港台實力派卡司，不僅有「三師兄」田啟文首度來台拍片，更有金馬影后楊貴媚、劉冠廷、余香凝同台飆戲。預告中呈現的「婚禮亂象」真實到讓網友直呼：「婚禮 PTSD（創傷後壓力症候群）發作了！」

以《少林足球》走紅的資深港星田啟文，在片中飾演新娘爸爸「老吳」。他透露開拍前曾擔心自己的中文不夠好，但導演許承傑霸氣一句「你就當一個香港人來演」，讓他信心大增。他剛開始收到監製邀約時還以為是電話詐騙，後來看了電影簡報的介紹，要了劇本來看，結果被劇本內容及製作團隊吸引，在沒談價錢的情況下，二話不說就接下了。

廣告 廣告

田啟文也與導演討論，為角色增添了「極度迷信」的設定，在預告中因執著儀式鬧出不少荒唐笑料，但私下的他其實很理性：「我現實中不迷信，但會尊重影視風俗，像是開機拜神、每天開工燒香，這是為了讓劇組心安理得、順利完成拍攝。」

楊貴媚在《雙囍》重感冒抱病開金口獻唱。（圖／水花電影）

影后楊貴媚飾演控制欲強大的準婆婆「白雁心」。角色看似精明強勢，實則隱藏著再婚後對兒子的虧欠，希望透過完美的婚禮圓滿遺憾。歌手出道的楊貴媚，在戲中也重操舊業拿起麥克風，但她坦言這是最挑戰的一場戲：「拍那場歌唱戲時我正嚴重感冒，最大的對手就是咳嗽！」 所幸劇組備足保養品，才讓她驚險完成高音挑戰，展現敬業精神。

男主角劉冠廷在預告開頭就完美演繹了「新郎的焦慮」，躲在廁所複誦行程。他不僅要面對離婚父母庹宗華、楊貴媚的親友夾殺，還要應付迷信岳父田啟文的壓力。最後他在婚禮上疲憊的一句：「今天本來是我跟黛玲最開心的日子，但卻沒有一場婚禮是屬於我們的」，道盡無數新人的心聲。網友看完預告紛紛留言共鳴：「太真實了！根本是我本人的經歷」、「婚禮當天爸媽親戚才是主角無誤」。

除了核心主角，《雙囍》的配角名單也很亮眼。《孤味》影后陳淑芳特別客串劉冠廷的奶奶，此外還包括李國毅、劉品言、林在培、陳以文、楊麗音等實力派演員，甚至邀請到日本女星吉岡里帆跨海演出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導