《尚氣》後首度再演男一！劉思慕坦言：不是白人，機會更少

《尚氣》劉思慕、墨西哥演員梅莉莎・巴雷拉 (Melissa Barrera)出席諜報驚悚新作《哥本哈根測試》紐約首映( Getty Images )

劉思慕因《尚氣》聲勢大漲，卻沒迎來更多男主角機會 他直言：不白，是關鍵限制因素 他認為亞洲演員必須「選擇自己」

【文／李子凡】自從四年前主演漫威電影宇宙電影《尚氣與十環傳奇》，華裔加拿大男星劉思慕（Simu Liu）可說是好萊塢最搶手的亞洲面孔之一：他在《Barbie芭比》裡演出其中一名肯尼，與萊恩葛斯林（Ryan Gosling）共舞、在《異星戰境》演反派AI機器人與珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）對打，又在《窒息倒數》與伍迪哈里遜一同潛入深海。只不過，他在這些電影中都不是第一主角，直到去年底剛推出的影集《哥本哈根測試》 (The Copenhagen Test） 才又回到演員表的第一順位。他受訪坦言，《尚氣》成功後未如預期迎來大量男主角邀約，直指關鍵原因——就是自己「不是白人」。

廣告 廣告

《尚氣》男主角是劉思慕

劉思慕接受《Hollywood Reporter》訪問，談到這段「主角空窗期」，他認為，並非因為他不夠努力。他坦言，他很清楚，影響他接到角色邀約的重要因素，就是他不是白人。他也談到自己在好萊塢被如何看待、如何試圖走出困境，以及為什麼這部新影集，能滿足他在電影作品中難以實現的創作渴望。

《尚氣》劉思慕劇照

《尚氣》 於2021年推出時，全世界才從一場永久改變了人類近代史的新冠肺炎中開始復原，該片締造了超乎期待的4.32億美元（約136億元台幣）票房，但劉思慕透露，他因該片走紅後，與他洽詢的演出機會，要麼是小預算、就是第三或第四男主角，偶爾是反派，「幾乎從來不會是觀眾的情感投射核心」。他說：「我不是不感恩，但《尚氣》之後，我真的很意外主角邀約這麼少。如果是另一種長相的演員，情況會完全不同。」

《尚氣與十環傳奇》劇照

他體認到：「成功是一場馬拉松，而不是單一高峰。而且說實話，如果你不是白人，這條路會更難。也許這聽起來很爭議，但我親眼看過這個體制如何讓某些演員在走紅後一帆風順。對我來說完全不是這樣，我每天都像是在逆風爬坡。」

《哥本哈根測試》(Getty Images)

他拿與諜報驚悚新作《哥本哈根測試》 同類型的《神鬼認證》系列與《007》系列舉例，「我對這整個類型的電影都毫無抵抗力。而我也很清楚，像我這樣的人，很少有機會能演這樣的角色」。當外界在討論誰是接替丹尼爾克雷格的人選時，常討論到是否選擇黑人，但似乎沒人討論過亞洲演員，「為所有弱勢族群爭取代表性很重要，但當你根本不在討論之列時，那種感覺其實很糟」。

《尚氣》劉思慕、墨西哥演員梅莉莎・巴雷拉 (Melissa Barrera)出席諜報驚悚新作《哥本哈根測試》紐約首映(Getty Images)

所以當《哥本哈根測試》 的角色上門，他形容是一種恩賜，「明知道自己不可能有機會演詹姆士龐德，像亞歷山大海爾（哥本哈根測試主角）這樣的角色反而成了一種恩賜，因為他的文化身分是角色核心的一部分。在試播集中，你就能感受到他的上司不信任他，因為他來自第一代移民家庭。這些都是龐德或伊森韓特不必面對的事，卻為這個關於忠誠與愛國的故事，增添了更深層的張力」。

《哥本哈根測試》劇照

他經常為好萊塢的亞裔族群發聲，也談到最近亞洲演員機會正在急遽下滑。在新作身兼男一與製作人的劉思慕，有機會進入編劇室帶入他的想法，並將亞裔族群在職場上的困境融入劇情，「影集中有一句台詞：我的角色被升遷刷掉，只因『第一代移民背景多了一點風險』。這不是惡意，但這正是好萊塢不敢說出口的真相——誰被視為風險，誰是安全牌。這往往源自偏見」。

《尚氣》劉思慕 出席諜報驚悚新作《哥本哈根測試》紐約首映(Getty Images)

被問到他真正想要的角色是什麼？他直言：「我什麼都想演。但我也必須接受，很多我仰慕的導演，永遠不會找我。與其抱怨，不如行動。看看戴夫帕托或許多亞洲演員，我們被迫身兼多職，因為你不能等一個永遠不會選你的人。你得選擇自己。」

《哥本哈根測試》劇照

《哥本哈根測試》 可在HBO Max 收看。

《尚氣》劉思慕(中)出席諜報驚悚新作《哥本哈根測試》紐約首映(Getty Images)

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！