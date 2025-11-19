《尼爾》續作為何還沒做？橫尾太郎自爆：我其實一直在做新遊戲，但都被砍掉了
日本知名遊戲製作人橫尾太郎一手打造的《誓血龍騎士》與《尼爾》系列在這 22 年間累積了許多遊戲粉絲，橫尾太郎也因為他獨樹一格的遊戲風格與劇情設計被玩家們所記得，大家也都期待能夠盡快又玩到橫尾太郎的下一部遊戲作品。不過，隨著《尼爾：自動人形》在 2017 年推出並獲得成功後橫尾太郎卻似乎有些淡出了玩家們的視野之中，近日他與《惡魔獵人》系列監督神谷英樹一起出席韓國的遊戲研討會分享他們在遊戲創作上的哲學，並且也表示自己其實一直都有在開發新作，「只是許多新作開發到一半都被取消了！」
綜合日本媒體報導，其實《惡魔獵人》監督神谷英樹與《尼爾：自動人形》的總監橫尾太郎相互之間對彼此都有很不錯的評價，神谷英樹就表示，世界上有很多遊戲公司，也有很多開發者在打造遊戲，但許多遊戲都無法讓人清楚的知道是誰做的。「但在這之中，最能夠明確在遊戲中凸顯製作者個性的，就是橫尾太郎。」，而橫尾太郎也盛讚，「看到神谷先生打造了《惡魔獵人》、《魔兵驚天錄》這些很優秀的動作遊戲，我就覺得我不用做這種類型的遊戲了！」
而橫尾太郎也揭密，表示自己在提出遊戲的企劃時通常會先思考的是「投入多少資源、時間能做什麼東西？」，他表示自己會先考慮的是現實層面，而不是自己的創作欲望或者夢想大小，並且橫尾太郎也說自己並沒有囤積構想的習慣，表示自己每次都會重新思考要做什麼遊戲：「年輕時有很多點子，但後來都沒有把自己想做的真正做出來，所以就有點絕望了吧。我現在開始選擇去做現在能做的，拿那些眼前的素材並製作出能讓玩家享受的東西。」
神谷英樹則表示，自己與目前是自由接案的橫尾太郎不同，由於替遊戲公司工作，因此往往有任務在身，例如在開發《惡魔獵人》時被要求「在 PS2 上打造《惡靈古堡》的續作」、開發《大神》時則被 Clover Studio 期待「做出能成為工作室招牌的遊戲」，因此自己往往也有個契機來進行遊戲開發。而每次對於自己開發完的成品期待，神谷英樹也說，「我會更專注在加入那個作品才有的機制，這是我做為遊戲設計師想去做的東西。」
而橫尾太郎則分享，自己想的是「給遊戲一個值得買的理由，比方說找大家喜歡的偶像來登場之類的，依照做法的不同，遊戲能做到更多事情。」，並且具體而言，自己會更思考的是遊戲劇情上的事情：「例如遊戲內不只把 Boss 丟在某處就好，也要給玩家想打倒 Boss 的理由。」，並且他也分享，自己在劇情設計時也並不會設定所謂的「感動點」，而反而可能從音樂開始：「我可能也會請《尼爾：自動人形》的作曲家岡部啓一先生先作曲，然後再從音樂去構思故事，又或者會刻意隨著音樂安排有悲慘的情節發生，堆疊、鋪墊更多劇情上的要素。」
最後，橫尾太郎也表示，自己其實並沒有認為過自己負責的遊戲「已經很完美了」，只是很多時候他回頭看也會發現，這些作品的評價似乎很不錯。只是對於接下來《尼爾：自動人形》到底會不會有續作。橫尾太郎也分享：「常常會被問為什麼不做《尼爾：自動人形》的續作，或者可能會有人說橫尾沒在工作，但其實是因為最近有很多專案被中斷了。我其實一直都有在做遊戲，就只是沒對外發表了。」，而話鋒一轉，橫尾太郎也表示其實自己並沒覺得怎麼樣：「因為與其推出奇怪的東西，不如就不要出。」
