《尼爾：自動人形》製作人齊藤陽介透露 2026 年系列九週年可能有「小驚喜」
隨著 2025 年接近尾聲，日本知名遊戲媒體 4gamer.net 採訪了多位開發者對 2026 年的展望。其中，《尼爾：自動人形》製作人齊藤陽介的發言引起了不少玩家關注。他提到，《尼爾：自動人形》將迎來發售 9 週年，會帶來一些小驚喜。
訪談中，齊藤陽介在即將到來的 2026 年，也就是《尼爾：自動人形》發售九週年之際，確認了他們正在準備「一點小東西」。不過，他也謹慎的向粉絲提到，希望大家不要抱著太高的期待。
而從 2017 年的 《尼爾：自動人形》起，除了 2021 年的《尼爾》重製版《尼爾：人工生命 ver.1.22474487139...》外，就沒有任何新作品。目前只有齊藤陽介和《尼爾》系列總監橫尾太郎在 2024 年 5 月時曾確認，他們正在和作曲家岡部啓一合作開發一個新項目，只是至今沒有透露其他細節。
