《尼爾：自動人形》2B性格因「翻譯」大不同？日文版溫柔、英文版刻薄引熱議

由白金工作室開發、Square Enix 發行的動作 RPG《尼爾：自動人形》（NieR:Automata）雖然已經發售多年，但關於主角「2B」的熱度卻從來沒有減少。而最近，在不同語言版本中的性格差異引起許多網友討論。因為有玩家指出，相較於日文原版中流露出的情感波動與溫柔，英文版則因為在地化翻譯與配音演繹，呈現出一位較為冷淡、堅強且有些嘲諷感的 2B，兩者給人的印象完全不同，甚至讓部分歐美玩家誤以為 2B 本身就是個「粗魯」或「刻薄」的角色。

2B 在不同語言下，給人的感覺不同。（圖源：NieR:Automata）

廣告 廣告

這場爭論的焦點主要來自支線任務對話細節。當 9S 被機械生命體詢問「小孩是怎麼做出來的？」而慌張求救時，日文版的 2B 表現得有些不知所措且害羞，回應道：「就…就算你那種聲音求，我也幫不了你」；然而在英文版中，2B 的回應則變成了：「你話太多了，自己想辦法」（You’re the chatty one. Work it out），並指出該語氣顯相當冷淡又有拒絕感。

連台灣繪師 mitsuki 也分享個人看法，認為這種差異影響了二創風格，英語系的創作者傾向把 2B 畫得強勢外向，而熟悉日文語境的創作者則多描繪得更加溫柔。並提到 2B 在配有日語語音的中文版本中，翻譯也非常貼近語音原意。2B 對 9S 說話的方式帶有一種細膩的情感，讓人能深刻感受到她角色的深度。

針對這些差異，外媒 Automaton-Media 也提到 2017 年的訪談中，負責該作英文在地化的工作室 8-4 就曾解釋過其翻譯策略。團隊認為假如直接照搬日系女性角色特有的高音頻或柔弱語氣，在歐美文化中容易被解讀為「軟弱」或「幼稚」，這並不符合 2B 身為戰鬥型人造人的設定。所以他們選擇調整台詞與配音方向，賦予英文版 2B 一種「冷面笑匠」的特質，想要表現出她並非沒有感情，而是極力壓抑情感的性格，試圖在保留角色本質的同時，又能讓歐美玩家更能自然的帶入遊戲世界觀。