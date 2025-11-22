《山河枕》丁禹兮歷代CP盤點：合作趙露思、虞書欣爆紅，和《暗河傳》的她也搭過！
【文／Beauty美人圈．編輯團】丁禹兮、宋茜主演的古裝陸劇《山河枕》日前剛完結，原本外界對於「禁忌叔嫂戀」感到相當期待，怎料正片上線後卻有觀眾認為丁禹兮和宋茜更像親姐弟，兩人之間毫無CP感！不過丁禹兮過去其實合作過無數人氣女神，以下為大家盤點《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP，和趙露思、虞書欣都甜度破表，搭孟子義全網公認最意難平！
《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP：《傳聞中的陳芊芊》趙露思
說到讓丁禹兮一炮而紅的「始祖級CP」，絕對少不了他與趙露思在2020年合作的《傳聞中的陳芊芊》！當時兩人都還是默默無名的新生代演員，加上這部劇只是低成本網劇，原本並不被看好。沒想到憑著新穎的「穿書」題材、輕鬆搞笑又高甜的劇情，竟意外爆紅，不僅讓丁禹兮人氣暴漲，也讓趙露思一舉登上頂流女星之列，可說是雙雙翻身代表作！
而丁禹兮也因為看似腹黑，實則是懂得「自我攻略」的戀愛腦「韓爍」一角變得廣為人知，他在劇中與趙露思不但外型登對，就連互動都自然到不像演的，直到現在仍是被廣大網友津津樂道的經典CP之一！
《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP：《月光變奏曲》、《永夜星河》虞書欣
丁禹兮搭完趙露思後，隔年馬上合作另一位新生代女神虞書欣，共同主演溫暖甜寵劇《月光變奏曲》，講述元氣新人編輯和知名大作家之間的逗趣愛情故事，在開播當時口碑和熱度都很不錯，同時也讓兩位主演的人氣再度水漲船高，可說是他們的人生代表作！
看準了丁禹兮與虞書欣之間火爆的化學反應，時隔三年竟來等來他們二搭之作《永夜星河》，再度展現驚人的CP感！雖然該劇改編自超人氣小說，原本有不少書粉對劇版持懷疑態度，但正片播出後，兩人憑著細膩自然的演技成功圈粉，重新贏得觀眾喜愛。更有趣的是，《月光變奏曲》也因此被帶動再度翻紅，網友們紛紛敲碗希望他們第三次合作，只能說丁禹兮＆虞書欣這對搭檔的魅力真的太強了！
《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP：《春閨夢裡人》彭小苒
丁禹兮和最近因《暗河傳》再度走紅的彭小苒，其實早在2023年就合作過古裝喜劇《春閨夢裡人》！劇中講述一位擁有超強商業頭腦的少女意外失憶，陰錯陽差代替孿生姐姐進入侯府，憑著聰明才智多次化解危機，最終與男主角攜手迎向幸福結局。雖然當時這部劇並未掀起爆紅熱潮，但丁禹兮與彭小苒這對新鮮組合依舊話題十足！
《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP：《七時吉祥》楊超越
《七時吉祥》是與《蒼蘭訣》是同個製作公司出品的陸劇，開播前受到外界高度期待，但開播之後反響卻趨於兩極。丁禹兮在劇中合作人氣女星楊超越，雖然楊超越的演技受到網友們無情吐槽，但她和丁禹兮還是蠻有CP感的，也因此收穫了一票「純看顏值」的CP粉！
《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP：《長樂曲》、《花開錦繡》鄧恩熙
《長樂曲》算是丁禹兮比較冷門的作品，搭檔2005年出生的女演員鄧恩熙，在劇中上演了一段先婚後愛的宿命之戀，雖然人氣不高但口碑卻不錯！
值得一提的是，時隔兩年丁禹兮和鄧恩熙再度合作了同樣也是古偶題材的《花開錦繡》，劇情設定是古代版的「公路逃亡」，講述落難千金被迫與私鹽販子結伴逃亡，途中一起經歷飢荒、流民暴動、江湖追殺等苦難，在患難中愛上彼此。由於這部的題材很新穎，因此還在拍攝期間就已經屢屢紅上熱搜，並且在近日傳出殺青的好消息，希望可以早日定檔！
《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP：《淮水竹亭》孟子義
丁禹兮、孟子義在《淮水竹亭》雖然只是副線CP，卻在劇播當時被觀眾評為整部劇裡最好嗑的CP，人氣甚至勝過男女主角！兩人在劇中是相識多年的同窗，丁禹兮飾演的劍客「張正」性格陰暗自卑，但他卻將擁有的一絲溫柔全部都留給了孟子義飾演的「青木媛」，雖然不得已單方面斬斷與心上人的羈絆，卻會在無人知曉的地方偷偷思念她，真的讓觀眾嗑生嗑死！
不過丁禹兮和孟子義這對CP組合最後是悲劇收場，而且過程可以說是虐得肝腸寸斷，成為不少網友公認最意難平的CP之一！
《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP：《山河枕》宋茜
最近剛完結的《山河枕》口碑兩極，搭檔人氣女星宋茜，由於兩人真實年紀相差了8歲，而宋茜在劇裡的妝造偏成熟，因此和少年感十足的丁禹兮站在一起缺乏性張力，比較難get到兩人之間的CP感，這也是《山河枕》比較可惜的部分。
【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】
《延伸閱讀》
網評古裝劇「少年將軍」造型天花板TOP10！《山河枕》丁禹兮第3，劉宇寧第8，冠軍是他(beauty美人圈)
2025陸劇10位古裝美男新造型！《暗河傳》龔俊演錦衣衛，吳磊超帥，陳哲遠這套公認難看(beauty美人圈)
