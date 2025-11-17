《山河枕》高甜名場面！年下丁禹兮突破禁忌偏要相愛 宋茜霸氣獻吻浪漫爆炸｜線上看推薦

宋茜、丁禹兮在劇情中浪滿火花不斷。（圖／WeTV Taiwan FB）

【文／徐瑞安】由宋茜、丁禹兮主演的陸劇《山河枕》，劇中將門之女楚瑜（宋茜 飾）與小叔衛韞（丁禹兮 飾）攜手調查親人戰死沙場的真相，更擦出禁忌愛火，上演「偽叔嫂」戀，由於身分與世俗眼光綑綁，二人對彼此有情，要相愛卻有著層層阻礙，儘管如此，越禁忌越相愛的設定，讓劇迷嗑翻，劇情中更是高甜浪漫場面不斷。

🍿《山河枕》線上看推薦：

開播時間：2025年10月30日

播出平台：WeTV、Disney+

主演卡司：宋茜、丁禹兮、陳喬恩

集數：40集

更新時間：每晚18:00同步跟播最新集數

《山河枕》高甜名場面：突破禁忌偏要相愛

宋茜、丁禹兮年上年下的CP組合超甜，丁禹兮飾演的衛韞，劇情中愛上名義上的長嫂楚瑜，明知不可為，卻偏偏忍不住心動，還說：「我明知我不能，但若是你，我偏想要求一回。」劇情前期不敢肆意張揚表達愛意，眼神卻無法從宋茜身上移開，隱忍克制卻又忍不住滿腔愛火的設定讓劇迷看得心癢癢，更忍不住想為兩人的愛情應援。

衛韞最初沒意識到自己對楚瑜的情感，卻在一次夢境中，被楚瑜發現他偷偷藏起她的鈴鐺，被她曖昧反覆追問：「你若是不喜歡我，為何現在不敢看著我呢？」內心隱藏的情感才逐漸浮出，他理性上覺得楚瑜是名義上的大嫂，自己不該陷進去，但仔細一想，她又不是自己真正的嫂子，於是說出了：「他們兩個之間什麼都沒有，那我偏這樣又如何？」不僅正視了自己的心意，更展現勢在必得的決心。

《山河枕》高甜名場面：屋簷躲雨 霸氣反攻獻吻

丁禹兮在劇情中陷入愛河，而宋茜飾演的楚瑜，對待愛情則是走直球攻勢，確定自己的心意後，她主動突破「偽叔嫂」的身分禁忌，一次屋簷下躲雨，衛韞主動表白，楚瑜則乘他不注意時大膽獻吻，讓兩人之間正式確立的心意，更表白：「你知我懂我，敬我愛我，像你這般好的人，我自然是喜歡的。」

事後衛韞想牽楚瑜的手，但畢竟情竇初開，還容易害羞，手一直猶豫不敢牽下去，楚瑜卻一把握住他的手，笑問：「方才親都親了，牽個手還這麼不好意思啊？」霸氣年上大姐姐的魅力，不只迷倒衛韞，相信不少劇迷也都嗑翻了。

楚瑜與衛韞這段突破禁忌枷鎖的愛情，儘管阻礙重重，卻也更顯得彼此的真心可貴，也難怪會讓劇迷追到上頭，忍不住想為兩人的愛情應援，就等《山河枕》大結局可以HE收尾，期待二人可以光明正大的相愛啦！