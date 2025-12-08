《崩壞：星穹鐵道》3.8版推出新五星角「大理花」，活動「黃金嗷嗚大師賽」搶先看

由NIJIGEN代理的銀河冒險角色扮演遊戲《崩壞：星穹鐵道》宣佈全新3.8版本「記憶是夢的開場白」將於近期上線。史詩般的翁法羅斯之旅已經劃上句點，在駛向下一個目的地之前，列車組將關注的焦點再次鎖定在匹諾康尼。

此次盛會之星散發出和之前完全不同的氣息，而玩家將有機會與全新限定五星角色「大理花」康士坦絲一同探索過往開拓之旅的未解之謎！與此同時，具有挑戰性的敵人與富有特色的限時活動也將陸續推出，共同編織出一場充滿危險、機遇和收穫的銀河冒險之旅。

記憶碎片謎團待解，大理花引領開拓者尋回匹諾康尼的真相！

夢想之地匹諾康尼是享譽寰宇的度假勝地，在此前的諧樂大典召開之際，星穹列車一行將沉淪美夢的眾人成功喚醒，讓直面現實的權利掌握在自己手中，然而看似完美的旅途也仍存在許多未解之謎。在翁法羅斯的最終決戰之後，「大理花」康士坦絲突然出現在開拓者的面前，指出開拓者的記憶並不完整，一些關鍵的部分已然遭人竊取！在她的幫助和指引下，開拓者將透過回憶，拼湊出更加完整的匹諾康尼故事線。

流螢視角故事開啟，格拉默鐵騎的過去將重現！

在3.8版本中，開拓者將會體驗流螢視角的更多故事：她最初是如何進入夢境，又是如何在故事中與我們相遇，她所要奔赴的戰場究竟是什麼，這些疑點將被一一解答。跟隨她的腳步，家族腹地「橡木鳴蛀之夢」將浮出記憶的水面。而流螢也將有機會與舊友重逢，直面自己身為格拉默鐵騎的過去。

全新五星角色——「大理花」舞姿翩然，結界與共舞系統創新出擊！

大理花身為此次尋找匹諾康尼記憶的關鍵人物，將正式加入成為可操控角色。身為冥火大公的女兒，縱使父親精心籌備的宏偉藍圖已經破滅，她仍然來到匹諾康尼。大理花的任務目標是「記憶」，她的能力也與記憶有關，可篡改他人記憶，甚至捏造不存在的回憶。她與流光憶庭和黑天鵝也頗有淵源，且似乎是一名更擅長背叛、性情詭秘的角色！不論如何，大理花會協助我們重新拼湊記憶碎片，補全匹諾康尼完整的開拓之旅。當然，那失卻的記憶可能對大理花本人來說，也有著特殊的意義。

身為五星火屬性虛無命途角色，大理花非常適合與擊破隊友協同作戰！在戰鬥中大理花可以主動展開一片幽暗的結界，在結界持續期間即使敵人沒有被擊破，我方的削韌也能夠觸發超擊破傷害。此外舞姿翩然的大理花會向一名隊友伸出邀約之手，共同成為「共舞者」，兩位共舞者均可在攻擊敵方目標後額外造成一次超擊破傷害，且大理花會在另一位「共舞者」發動攻擊後觸發追加攻擊。在此基礎上，她的終結技會為所有敵人附加「共舞者」屬性的弱點，讓大理花和她的舞伴在削韌上更加遊刃有餘。

全新版本活動豐富多彩，黃金嗷嗚大師賽與餘暉殘卷同步上線！

在全新3.8版本中，活動「黃金嗷嗚大師賽」即將開幕，開拓者將作為特邀嘉賓，化身奇美拉訓練家，帶領自己的小奇美拉們組成強力隊伍，向著最強奇美拉訓練家的名號發起衝鋒。與此同時，活動「餘暉殘卷」也將帶來諸多具備獨特機制的戰鬥關卡，考驗玩家在新機制下的戰略思維與破局能力。

