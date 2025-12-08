《崩壞：星穹鐵道》3.8版推出新五星角「大理花」，活動「黃金嗷嗚大師賽」搶先看
由NIJIGEN代理的銀河冒險角色扮演遊戲《崩壞：星穹鐵道》宣佈全新3.8版本「記憶是夢的開場白」將於近期上線。史詩般的翁法羅斯之旅已經劃上句點，在駛向下一個目的地之前，列車組將關注的焦點再次鎖定在匹諾康尼。
此次盛會之星散發出和之前完全不同的氣息，而玩家將有機會與全新限定五星角色「大理花」康士坦絲一同探索過往開拓之旅的未解之謎！與此同時，具有挑戰性的敵人與富有特色的限時活動也將陸續推出，共同編織出一場充滿危險、機遇和收穫的銀河冒險之旅。
記憶碎片謎團待解，大理花引領開拓者尋回匹諾康尼的真相！
夢想之地匹諾康尼是享譽寰宇的度假勝地，在此前的諧樂大典召開之際，星穹列車一行將沉淪美夢的眾人成功喚醒，讓直面現實的權利掌握在自己手中，然而看似完美的旅途也仍存在許多未解之謎。在翁法羅斯的最終決戰之後，「大理花」康士坦絲突然出現在開拓者的面前，指出開拓者的記憶並不完整，一些關鍵的部分已然遭人竊取！在她的幫助和指引下，開拓者將透過回憶，拼湊出更加完整的匹諾康尼故事線。
流螢視角故事開啟，格拉默鐵騎的過去將重現！
在3.8版本中，開拓者將會體驗流螢視角的更多故事：她最初是如何進入夢境，又是如何在故事中與我們相遇，她所要奔赴的戰場究竟是什麼，這些疑點將被一一解答。跟隨她的腳步，家族腹地「橡木鳴蛀之夢」將浮出記憶的水面。而流螢也將有機會與舊友重逢，直面自己身為格拉默鐵騎的過去。
全新五星角色——「大理花」舞姿翩然，結界與共舞系統創新出擊！
大理花身為此次尋找匹諾康尼記憶的關鍵人物，將正式加入成為可操控角色。身為冥火大公的女兒，縱使父親精心籌備的宏偉藍圖已經破滅，她仍然來到匹諾康尼。大理花的任務目標是「記憶」，她的能力也與記憶有關，可篡改他人記憶，甚至捏造不存在的回憶。她與流光憶庭和黑天鵝也頗有淵源，且似乎是一名更擅長背叛、性情詭秘的角色！不論如何，大理花會協助我們重新拼湊記憶碎片，補全匹諾康尼完整的開拓之旅。當然，那失卻的記憶可能對大理花本人來說，也有著特殊的意義。
身為五星火屬性虛無命途角色，大理花非常適合與擊破隊友協同作戰！在戰鬥中大理花可以主動展開一片幽暗的結界，在結界持續期間即使敵人沒有被擊破，我方的削韌也能夠觸發超擊破傷害。此外舞姿翩然的大理花會向一名隊友伸出邀約之手，共同成為「共舞者」，兩位共舞者均可在攻擊敵方目標後額外造成一次超擊破傷害，且大理花會在另一位「共舞者」發動攻擊後觸發追加攻擊。在此基礎上，她的終結技會為所有敵人附加「共舞者」屬性的弱點，讓大理花和她的舞伴在削韌上更加遊刃有餘。
全新版本活動豐富多彩，黃金嗷嗚大師賽與餘暉殘卷同步上線！
在全新3.8版本中，活動「黃金嗷嗚大師賽」即將開幕，開拓者將作為特邀嘉賓，化身奇美拉訓練家，帶領自己的小奇美拉們組成強力隊伍，向著最強奇美拉訓練家的名號發起衝鋒。與此同時，活動「餘暉殘卷」也將帶來諸多具備獨特機制的戰鬥關卡，考驗玩家在新機制下的戰略思維與破局能力。
如欲瞭解更多資訊，敬請關注《崩壞：星穹鐵道》官方網站以及官方粉絲專頁公告。
－
以上內容為廠商提供資料原文
其他人也在看
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 12
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 8
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 79
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1040
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 150
吳建豪露面了！才遭爆瘦到臉凹脫相 47歲「驚人真面目」曝光
F4成員吳建豪日前在社群曬出一張電梯自拍照，暴瘦模樣引發網友熱議，健康狀況也令人憂心。近來言承旭、吳建豪、周渝民攜手天王周杰倫、五月天阿信推出單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，吳建豪7日晚間難得加入阿信直播，他的真實狀態也隨之曝光。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 11
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 22 小時前 ・ 219
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 42
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 1 小時前 ・ 3
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 97
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 6 小時前 ・ 8
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 8 小時前 ・ 3
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 36
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 355
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 20 分鐘前 ・ 1
本週兩波冷空氣夾擊！今明低溫12度週末更冷
今天好冷，要提醒您本週會有三波冷空氣報到，今（8）日就是第一波，北台灣最低溫下探12度，不少民眾一早來到肉粥店要喝粥暖暖身體！這一波到周三會回溫，接下來周四又會有下一波還會有雨，不過這兩波都比不上週六的冷空氣，甚至可能達到冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話