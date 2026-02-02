《左撇子女孩》上架Netflix！入選奧斯卡「最佳國際影片」15 強 台灣女性故事的全新好萊塢視角！8大劇情看點整理
【文 / 黑色馬卡龍】入選坎城影展國際影評人週競賽、並代表台灣角逐 2026 年奧斯卡獎最佳國際影片（已入選奧斯卡「最佳國際影片」15 強）的《左撇子女孩》Left-Handed Girl 一上映就衝破百萬票房佳績，目前已在Netflix上架，並衝上熱播排行榜！該片可說是旅美台灣導演鄒時擎闖蕩好萊塢 20 多年的成績單！本片集結金鐘視后蔡淑臻、新生代演員馬士媛、葉子綺和黃鐙輝等演員，這一家人今年也都「入圍金馬獎」超給力！本文整理《左撇子女孩》這部電影的 8 大看點，趕快一起來聞香！
🍿《左撇子女孩》
上映日期：10/31（已上架Netflix）
導演：鄒時擎
演員：蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝
編劇：鄒時擎、西恩·貝克 (共同編劇)
分級：輔導級12
片長：1 時 48 分
《左撇子女孩》看點1：坎城+奧斯卡+羅馬電影獎+金馬獎多重肯定的國際好片！
《左撇子女孩》不僅在坎城影展國際影評人週上獲獎，更獲選代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，且巡演全球超過25影展的這部電影還在最近又獲得羅馬影展最大獎「最佳影片」殊榮！國際榮譽就是該片品質的最佳保證，而即將在 11/22 登場的金馬獎頒獎典禮公布得獎名單之前，電影也獲得了 9 項金馬提名，從國外被肯定到國內，證明了這個紮根於台北夜市的故事，具備跨越語言和文化的普世魅力！
《左撇子女孩》看點2：「左手不只是輔助！」將台灣性別、文化和家庭故事全都錄！
「左撇子」是與生俱來，但它卻被視為「惡魔之手」？！電影娓娓道來一個價值觀尚未成形的小女孩，在闖蕩台灣夜市江湖與家族成員互動過程中，帶觀眾看清家族秘密與文化迷信的事發現場！單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）、叛逆的大女兒宜安（馬士媛飾），以及純真的小女兒宜靜（葉子綺飾）一家從南部回到台北生活，三代女性之間的複雜情感交織，並在家族聚餐中拉扯出一個不為人知的秘密！電影帶來的戲劇衝突精彩程度不輸八點檔，更深刻探討了台灣社會文化中重男輕女的傳統價值觀，無形的父權規訓也影響著台灣女性在家庭故事裡的自我認同。
《左撇子女孩》看點3：留美導演鄒時擎首部劇情長片就成為「台灣之光」
來自台灣的女導演鄒時擎，在好萊塢苦幹實幹、累積了超過二十年的電影製作經驗後，首次獨立執導《左撇子女孩》這部劇情長片。因她過去長期擔任奧斯卡名導西恩·貝克的製片、服裝設計和共同導演，參與過《外賣》、《歡迎光臨奇幻城堡》等重要作品，所以讓《左撇子女孩》充滿她多年來的獨立製片實戰實力成果。且因她深刻理解台灣文化、也熱愛家鄉，所以《左撇子女孩》也把台灣故事成功推上國際！堪稱台灣之光！
《左撇子女孩》看點4：優點：奧斯卡炸子雞「西恩貝克」貢獻剪輯＋劇本創作能量！
《左撇子女孩》之所以節奏流暢、充滿張力，也要歸功於2025年度奧斯卡獎最大贏家西恩·貝克（Sean Baker）導演的幕後貢獻！他不僅擔任了本片共同編劇，更親自操刀剪輯工作。其精準的獨立電影敘事結構和對底層人物故事的感性捕捉，與鄒時擎的故事完美結合。這種跨國的共創融合，也為電影注入了國際級的節奏感，並讓故事在寫實的基礎上保有強烈的戲劇張力。
《左撇子女孩》看點5：蔡淑臻內斂爆發力在結局炸開！
金鐘視后蔡淑臻在本片中飾演單親媽媽淑芬，表現出令人驚艷的層次感。蔡淑臻在戲裡幾乎全素顏，演繹一個被生活重擔壓得喘不過氣、卻又堅韌克制的母親形象，表演內斂而深沉，將身為女兒也是母親，在愛與怨之間擺盪的複雜情緒處理得恰到好處，尤其故事在最後的壽宴劇情中，她更是炸開情緒，為電影的翻轉帶來令觀眾唏噓的反思。蔡淑臻也是本屆金馬獎最佳女配角的強力入圍者，演技備受肯定！
《左撇子女孩》看點6：新生代演員馬士媛、葉子綺表演火花不容小覷
除了蔡淑臻，飾演兩位女兒的馬士媛（入圍最佳新演員）和葉子綺（入圍最佳女配角）的表現亦是電影的亮點。她們自然流露的叛逆，童真與真性情的角色個性表達，為電影注入了強大的生命力，表演火花不容小覷。
另外，資深演員黃鐙輝（入圍最佳男配角）也貢獻了平衡全片人際關係的溫暖男性角色，又是代表台灣夜市叫賣文化的「叫賣哥」人物臉譜，是電影中不可或缺的必要存在。
《左撇子女孩》看點7：台北夜市也是電影「要角」之一！
電影將台北的通化街夜市提升到不僅僅是場景的層次，而是成為一個重要的場域、讓台灣市井小民能夠在其中自由奮力生活的一大要角！鏡頭捕捉了夜市的喧囂、霓虹燈光、攤販文化、店家和顧客的真實生活面貌，且夜市獨有的混亂與生猛，恰好映照了主角們內心的掙扎與生活的重心，為故事提供了最貼近台灣地域氣息與感官沉浸式背景！
《左撇子女孩》看點8：紀錄片拍攝手法真實捕捉台灣電影精髓！
《左撇子女孩》最具特色的地方，是它採用了近似於紀錄片的寫實手法。導演鄒時擎捨棄了傳統華麗的電影鏡頭，而是使用手機拍攝。這種手持影像風格，創造出一種極度貼近底層生活的寫實感，讓觀眾彷彿與角色一同穿梭在充滿汗水與油煙的台北夜市中。這種美學選擇，使電影在視覺上帶有強烈的市井氣味，其實也是台灣電影美學的精髓之所在，且絕對能為觀眾帶來與眾不同的觀影經驗。
《左撇子女孩》現正熱映中。
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
服務業公敵／獨家！態度傲慢沒禮貌 Melody奧客行徑遭服務業連爆
女星Melody（劉恭顯）主打「瘋癲貴婦」人設，辭去節目《11點熱吵店》後，主要作直播帶貨業績甚佳。但給人優雅、風趣印象的她，卻被爆出是「服務業殺手」，多名網友指她態度傲慢、咄咄逼人，甚至驚恐地說：「每次上班都祈禱今天別遇到她」。
李千娜41歲與21歲女兒合照宛如姊妹！粉絲驚呼：根本「演藝圈最美母女檔」！
先看媽媽李千娜的造型，這套真的很有記憶點！紅色皮革長禮服勾勒出俐落線條，胸前再疊上銀色鍊甲感的金屬層次，紅與銀的碰撞讓整體氣場非常舞台型，搭配紅色耳飾與手環點綴，整個人站在鏡頭前就是一個焦點。這種高難度造型很吃狀態，但她完全撐得住，膚況與輪廓都穩到不行，...
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導
袁惟仁辭世！兒女發文道別 袁義揭逃避7年心境：算是扯平了吧
「小胖老師」袁惟仁今（2）日辭世，享年57歲，消息曝光引起許多親友趕到不捨，兒子袁義、女兒袁融晚間也分別po文跟爸爸道別，袁義提到這幾年逃避的心境，「像這7年裡，我總是用工作當藉口，沒辦法一直待在你身邊。這樣算是扯平了吧。」
大戰一半「假髮」被打飛！他扯下拋向觀眾沸騰 曝超搞笑真相
美國一場拳擊比賽受到民眾的關注，但焦點不在拳擊手精湛的表現，而是假髮。拳擊手米勒（Jarrell Miller）1月31日對戰強敵伊貝（Kingsley Ibeh），他被連續重拳掀飛了假髮。米勒把假髮送給觀眾後，似乎整個氣勢大振，最後以2比1獲勝，甚至有評論員表示，「從未看過這種情況」。
遭爆「服務業殺手」奧客行徑 Melody震驚揭「無法回應」原因！喊話勿抹黑、網暴
Melody遭爆私下許多行徑惹毛服務業，被網友在Threads上指控根本是「服務業黑名單大集合」，她在限時動態上發文回應：「我今天看到關於我是『奧客』和『服務業殺手』的新聞，自己也非常驚訝。」
發球砸到人怎辦？日本國手「高速彈射土下座」誠意道歉 網：要求婚嗎
體育中心／黃崇超報導排球場上發球時，如果不小心砸到別人怎麼辦？日本國家男排副隊長西田有志，昨（1日）參戰日本排球SV聯賽全明星賽的發球準度挑戰賽，一個不小心打歪、恰好不偏不倚砸在場邊工作人員身上，他立刻高速彈射自己以「五體投地的土下座」姿勢，一秒滑行並且精準停在對方面前華麗上演誠意道歉，網友除了大讚之外也歪樓，「接下來要求婚嗎？」西田的臨場反應效（笑）果十足。
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
超幸運！黃仁勳餐廳巧遇慶生「簽名送紅包」 5歲童雙手合十鞠躬收下
一名女網友在Threads上分享這段暖心互動，影片中可見，黃仁勳身穿黑色外套，走向正在聚餐的民眾座位，得知男童當天過生日後，隨即拿出紅包並親手遞上祝福。男童接過紅包時，立刻起身雙手合十，並向黃仁勳深深鞠躬致謝，舉止有禮、態度誠懇，讓現場賓客驚喜不已，也讓黃仁勳露...
忍痛出席追思會！S媽白髮人送黑髮人未走出傷痛 大S粉色紀念雕像揭幕...具俊曄風雨中守候
大S（徐熙媛）過世一週年，親友今（2日）在長眠地金寶山舉辦紀念追思會，老公具俊曄、妹妹小S（徐熙娣）、S媽在風雨中現身，演藝圈好友包含羅志祥、賈永婕夫妻、王偉忠夫妻、許茹芸夫婦、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、陶晶瑩、B2、楊丞琳、姜元來等人到場。
大S紀念雕像今揭幕！仔仔、言承旭都來了 S媽雙手合十：謝謝關心
女星大S（徐熙媛）2025年2月在日本病逝，享年48歲，2日迎來大S逝世週年忌日，由具俊曄為愛妻親自設計的紀念雕像，將在下午於金寶山舉行紀念雕像揭幕儀式，S家人陸續抵達現場外，親友也都來了，包括仔仔周渝民、言承旭、羅志祥等人也低調現身。
吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆
女星吳怡霈外型亮麗，擁有流利的口條的她也常受邀主持活動節目，近日，她接下台灣股王信驊科技尾牙主持，表示當時看到台下所有賓客的打扮，讓她一度有參加「國際高科技研討會」的錯覺。蔡佩伶報導
女星車禍毀容急動手術！臉蛋「驚人變化史」曝光 判若兩人網全看傻
中國女星金晨去年3月肇事逃逸，讓助理背鍋頂罪，惡劣行徑引發熱議。對此，金晨聲稱，事發當下她臉部受傷嚴重，第一時間緊急前往醫院接受手術治療，並公開當天臉部流血的照片作為佐證。隨著事件延燒，有網友翻出金晨不同時期的照片對比，認為她近年臉部狀態與過往略有差異，推測是否與當時車禍及後續治療有關。
AKIRA在台添新身分！甜蜜放閃林志玲 揭「熱線2小時」成定情關鍵
日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA（黑澤良平）在2019年娶回名模林志玲，成了台灣女婿，婚後兩人育有一子，家庭生活美滿。近日，AKIRA登上節目除了分享擔任LDH台灣（LDH愛夢悅）社長的近況外，還提到與妻子相戀的過程。蔡佩伶報導
范曉萱上中國節目洩近況！網一看身影哭了 驚呼：有大S影子
女星范曉萱跟大S感情深厚，去年（2025）大S離世百日時，她哀悼表示會將對方一直放在心上，發言令人鼻酸。近日，范曉萱露面登上節目訪談的身影，讓網友驚呼：「越來越像大S」。蔡佩伶報導
王祖賢準備復出？拍Vlog賣萌嗲音飄仙氣 老粉全落淚
紅遍80年代的女星王祖賢，原本息影近22年之久，卻在近期接連開通抖音、快手，甚至是小紅書共3大大陸熱門社群帳號，而在59歲生日這天，她不只罕見發文吐露心聲，還上傳一隻可愛的Vlog短影音，被外界認為有望復出螢光幕。
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
馬俊麟久違露面 「出獄」回家淚崩：人生總有很多遺憾
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
和陳大天修成正果！劉樸首度以人妻身份過年 心情全說了
媽爆未受邀婚禮！孫協志露面吐真相 鬆口「不凍卵不急生子」內幕
47歲孫協志與小11歲夏宇童交往多年，2025年3月3日登記結婚，並將在2月14日情人節於台北市飯店舉辦世紀婚宴，近日釋出多張婚紗預告好事將近。日前孫媽媽在演藝工會尾牙透露並未受邀參加婚禮，孫協志也做出回應。