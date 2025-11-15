《左撇子女孩》再奪二國際大獎！ 馬士媛台灣第一人接棒王菲摘后冠

入圍金馬獎九項大獎的國片《左撇子女孩》持續在國際影壇傳出捷報，兩位女主角分別在歐洲和北美拿下重量級演員獎項，讓全體主創團隊信心倍增。

該片在台灣上映後掀起觀影熱潮，在國際知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）上獲得高達98%的新鮮度。目前導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）正攜兩位女主角馬士媛和葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映和明年1月的奧斯卡國際電影造勢。

在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」的新生代女主角馬士媛，憑藉其充滿爆發力與層次的精湛演出，榮獲第 36 屆斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員殊榮。

這不僅是對馬士媛演藝生涯的極大肯定，更是台灣演員首次摘下此影展影后桂冠。在此之前，獲此殊榮的華語女星已是30年前（1994年）《重慶森林》的王菲。

馬士媛表示「特別感謝斯德哥爾摩電影節的評審給予這份如此令人驚喜的肯定！能夠獲得這個獎項對我意義重大，真的非常榮幸。」她也感動於電影跨越文化藩籬，讓美國觀眾感受到「人與人之間的愛，還有那些說不出口的情感。」

片中最可愛的存在、年僅9歲的台灣新銳演員葉子綺，繼入圍本屆金鐘獎和金馬獎最佳女配角後，再傳捷報，於美國時間1月15日在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節（Asian World Film Festival, AWFF）的「雪豹新星獎」（Snow Leopard Rising Star Award）。

「雪豹新星獎」旨在表彰亞洲電影界中最具潛力與天賦的新生代演員。葉子綺在片中自然真摯的演技，成功征服了國際評審。興奮的葉子綺分享：「才剛許願想要去好萊塢，沒想到現在人就已經到好萊塢了！」她雀躍地表示會「慢慢長大，繼續當一個快樂的演員」，並感謝電影實現了她的夢想。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導