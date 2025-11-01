《左撇子女孩》台灣女性故事的全新好萊塢視角！問鼎金馬62、瞄準奧斯卡！8大看點整理

【文 / 黑色馬卡龍】入選坎城影展國際影評人週競賽、並代表台灣角逐 2026 年奧斯卡獎最佳國際影片的《左撇子女孩》Left-Handed Girl 一上映就衝破百萬票房佳績！該片可說是旅美台灣導演鄒時擎闖蕩好萊塢 20 多年的成績單！本片集結金鐘視后蔡淑臻、新生代演員馬士媛、葉子綺和黃鐙輝等演員，這一家人今年也都「入圍金馬獎」超給力！本文整理《左撇子女孩》這部電影的 8 大看點，趕快一起來聞香！

蔡淑臻（左起）與葉子綺、馬士媛在《左撇子女孩》中飾演一家三口。（光年映畫提供）

🍿《左撇子女孩》全台熱映中

上映日期：10/31

導演：鄒時擎

演員：蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝

編劇：鄒時擎、西恩·貝克 (共同編劇)

分級：輔導級12

片長：1 時 48 分

《左撇子女孩》故事從蔡淑臻飾演的媽媽帶領兩個女兒從鄉下搬到台北開始。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》看點1：坎城+奧斯卡+羅馬電影獎+金馬獎多重肯定的國際好片！

《左撇子女孩》不僅在坎城影展國際影評人週上獲獎，更獲選代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，且巡演全球超過25影展的這部電影還在最近又獲得羅馬影展最大獎「最佳影片」殊榮！國際榮譽就是該片品質的最佳保證，而即將在 11/22 登場的金馬獎頒獎典禮公布得獎名單之前，電影也獲得了 9 項金馬提名，從國外被肯定到國內，證明了這個紮根於台北夜市的故事，具備跨越語言和文化的普世魅力！

葉子綺在電影《左撇子女孩》飾演一名慣用左手的小女孩。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》看點2：「左手不只是輔助！」將台灣性別、文化和家庭故事全都錄！

「左撇子」是與生俱來，但它卻被視為「惡魔之手」？！電影娓娓道來一個價值觀尚未成形的小女孩，在闖蕩台灣夜市江湖與家族成員互動過程中，帶觀眾看清家族秘密與文化迷信的事發現場！單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）、叛逆的大女兒宜安（馬士媛飾），以及純真的小女兒宜靜（葉子綺飾）一家從南部回到台北生活，三代女性之間的複雜情感交織，並在家族聚餐中拉扯出一個不為人知的秘密！電影帶來的戲劇衝突精彩程度不輸八點檔，更深刻探討了台灣社會文化中重男輕女的傳統價值觀，無形的父權規訓也影響著台灣女性在家庭故事裡的自我認同。

導演鄒時擎花了25年完成《左撇子女孩》。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》看點3：留美導演鄒時擎首部劇情長片就成為「台灣之光」

來自台灣的女導演鄒時擎，在好萊塢苦幹實幹、累積了超過二十年的電影製作經驗後，首次獨立執導《左撇子女孩》這部劇情長片。因她過去長期擔任奧斯卡名導西恩·貝克的製片、服裝設計和共同導演，參與過《外賣》、《歡迎光臨奇幻城堡》等重要作品，所以讓《左撇子女孩》充滿她多年來的獨立製片實戰實力成果。且因她深刻理解台灣文化、也熱愛家鄉，所以《左撇子女孩》也把台灣故事成功推上國際！堪稱台灣之光！

蔡淑臻（右）與葉子綺雙雙入圍金馬獎最佳女配角。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》看點4：優點：奧斯卡炸子雞「西恩貝克」貢獻剪輯＋劇本創作能量！

《左撇子女孩》之所以節奏流暢、充滿張力，也要歸功於2025年度奧斯卡獎最大贏家西恩·貝克（Sean Baker）導演的幕後貢獻！他不僅擔任了本片共同編劇，更親自操刀剪輯工作。其精準的獨立電影敘事結構和對底層人物故事的感性捕捉，與鄒時擎的故事完美結合。這種跨國的共創融合，也為電影注入了國際級的節奏感，並讓故事在寫實的基礎上保有強烈的戲劇張力。

蔡淑臻在《左撇子女孩》中飾演一名在夜市擺攤的單親媽媽，憔悴但必須成為女兒們靠山的模樣，讓觀眾心疼。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》看點5：蔡淑臻內斂爆發力在結局炸開！

金鐘視后蔡淑臻在本片中飾演單親媽媽淑芬，表現出令人驚艷的層次感。蔡淑臻在戲裡幾乎全素顏，演繹一個被生活重擔壓得喘不過氣、卻又堅韌克制的母親形象，表演內斂而深沉，將身為女兒也是母親，在愛與怨之間擺盪的複雜情緒處理得恰到好處，尤其故事在最後的壽宴劇情中，她更是炸開情緒，為電影的翻轉帶來令觀眾唏噓的反思。蔡淑臻也是本屆金馬獎最佳女配角的強力入圍者，演技備受肯定！

葉子綺在《左撇子女孩》中展現獨特的魅力，能帶動觀眾的情緒起伏。（光年映畫提供）

《左撇子女孩》看點6：新生代演員馬士媛、葉子綺表演火花不容小覷

除了蔡淑臻，飾演兩位女兒的馬士媛（入圍最佳新演員）和葉子綺（入圍最佳女配角）的表現亦是電影的亮點。她們自然流露的叛逆，童真與真性情的角色個性表達，為電影注入了強大的生命力，表演火花不容小覷。

馬士媛（左）在《左撇子女孩》中展現年輕女性的堅毅與韌性，跟葉子綺飾演的天真直率的女童形成對比。（光年映畫提供）

另外，資深演員黃鐙輝（入圍最佳男配角）也貢獻了平衡全片人際關係的溫暖男性角色，又是代表台灣夜市叫賣文化的「叫賣哥」人物臉譜，是電影中不可或缺的必要存在。

黃鐙輝在《左撇子女孩》中飾演一名夜市攤販。（圖／光年映畫）

《左撇子女孩》看點7：台北夜市也是電影「要角」之一！

電影將台北的通化街夜市提升到不僅僅是場景的層次，而是成為一個重要的場域、讓台灣市井小民能夠在其中自由奮力生活的一大要角！鏡頭捕捉了夜市的喧囂、霓虹燈光、攤販文化、店家和顧客的真實生活面貌，且夜市獨有的混亂與生猛，恰好映照了主角們內心的掙扎與生活的重心，為故事提供了最貼近台灣地域氣息與感官沉浸式背景！

奧斯卡最佳國際影片獎台灣代表片《左撇子女孩》入選釜山國際影展首設「主競賽」單元。 圖：文策院提供

《左撇子女孩》看點8：紀錄片拍攝手法真實捕捉台灣電影精髓！

《左撇子女孩》最具特色的地方，是它採用了近似於紀錄片的寫實手法。導演鄒時擎捨棄了傳統華麗的電影鏡頭，而是使用手機拍攝。這種手持影像風格，創造出一種極度貼近底層生活的寫實感，讓觀眾彷彿與角色一同穿梭在充滿汗水與油煙的台北夜市中。這種美學選擇，使電影在視覺上帶有強烈的市井氣味，其實也是台灣電影美學的精髓之所在，且絕對能為觀眾帶來與眾不同的觀影經驗。

《左撇子女孩》現正熱映中。

《左撇子女孩》故事全片在台北的知名夜市拍攝，兩位新生代演員葉子綺（左）與馬士媛表現相當亮眼。（圖／光年映畫提供）

