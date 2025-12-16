《左撇子女孩》闖奧斯卡15強！代表台灣征戰國際影片⋯導演收最棒生日禮

第98屆奧斯卡公布初選短名單，台灣代表《左撇子女孩》順利闖進最佳國際影片最後15強，此次共有來自86個國家或地區的電影符合參選資格。

本屆最佳國際影片競爭格外激烈，《左撇子女孩》將與法國《只是一場意外》、南韓《徵人啟弒》、巴西《這不只是個間諜故事》、挪威《情感的價值》、西班牙《穿越地獄之門》、突尼西亞《The Voice of Hind Rajab》、德國《聽見墜落之聲》等強敵，爭奪最後正式入圍席次。

《左撇子女孩》由鄒時擎執導，奧斯卡名導西恩貝克擔任製片人、聯合編劇和剪接，鄒時擎今（16）日剛好生日，她先前受訪時表示，生日恰好是奧斯卡短名單公布當天，如果能入選肯定是最好的生日禮物。

《左撇子女孩》導演鄒時擎喜收生日大禮。（圖／小娛樂）

《左撇子女孩》先在坎城影展拿下影評人周大獎及金鐵道奬殊榮，並接連入選各大國際影展。本片由台灣、法國、美國與英國共製，導演鄒時擎用心打磨逾25年，全片皆在台灣拍攝，由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺及黃鐙輝主演，述說母女三口為求生計到台北夜市擺攤，卻在一連串的意外與衝突下，重新面對各自的人生課題。

除了最佳國際影片，美國影藝學院也公布了共12個獎項的短名單，包括最佳攝影、最佳妝髮、最佳音效、最佳視覺效果、最佳原創配樂、最佳原創歌曲、最佳紀錄片、最佳紀錄短片、最佳動畫短片、最佳實景短片以及今年新增的最佳選角。正式入圍名單將於2026年1月22日公布，頒獎典禮於3月16日舉行。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導

2026第98屆奧斯卡短名單

最佳國際影片

《Belén》阿根廷

《這不只是個間諜故事》巴西

《只是一場意外》法國

《聽見墜落之聲》德國

《Homebound》印度

《總統的蛋糕》伊拉克

《國寶》日本

《All That’s Left of You》約旦

《情感的價值》挪威

《Palestine 36》巴勒斯坦

《徵人啟弒》南韓

《穿越地獄之門》西班牙

《失控夜班》瑞士

《左撇子女孩》台灣

《The Voice of Hind Rajab》突尼西亞

最佳選角

《科學怪人》

《哈姆雷特》

《橫衝直撞》

《一戰再戰》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《罪人》

《穿越地獄之門》

《凶器》

《魔法壞女巫：第二部》

最佳攝影

《小人物之歌》

《暴蜂尼亞》

《去死吧，親愛的》

《F1電影》

《科學怪人》

《哈姆雷特》

《橫衝直撞》

《新浪潮》

《一戰再戰》

《情感的價值》

《罪人》

《穿越地獄之門》

《Song Sung Blue》

《聽見墜落之聲》

《火車大夢》

《魔法壞女巫：第二部》

最佳妝髮

《黑道中人》

《科學怪人》

《國寶》

《橫衝直撞》

《Nuremberg》

《一戰再戰》

《罪人》

《重擊人生》

《醜繼妹》

《魔法壞女巫：第二部》