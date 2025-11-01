《左撇子女孩》馬士媛專訪／月賺五千到走上金馬紅毯 突破五年迷惘能量爆發
馬士媛以《左撇子女孩》入圍金馬獎最佳新演員，片中她面對母親、妹妹、同儕、感情各自展現不同的複雜壓力，迷惘卻又堅決不服輸，讓各界紛紛驚呼這位新生代演員的魅力。現年25歲的她其實過去五年經歷迷失、尋找自我的路途，如今厚積薄發，在片中展露強大能量。
生長在大家庭中，身為老么的馬士媛上有姊姊和哥哥，從小接受家人滿滿的愛，但她的個性需要自由和自我空間，也很想體會一個人生活，加上20、21歲那時交了男友，當時和媽媽大吵一架後便搬離家，「我好像不會用叛逆解釋當時的狀態，而是我有想要的理想生活，我想要去嘗試看看，但我完全可以理解媽媽會對這件事情很反彈。」
現在想想，馬士媛覺得離家是對的選擇，畢竟和家人同住一個屋簷下，「距離太近，沒有保持一個距離，其實反而會有更多摩擦。」搬離家後，她每次回家只想和家人好好相處，不會動不動就吵架，「就算有一些什麼點，會覺得沒有必要生氣，所以讓我們的感情越來越好，溝通也更敞開。」
其實馬士媛的男友正是音樂組合JADE的嘟嘟，男方大她11歲，交往至今五年多，在那段低潮期，男友不時會幫她多分擔房租，也不斷鼓勵她做想做的事。嘟嘟做音樂十多年，理解追夢這件事相當不容易，卻沒有因此要馬士媛打消摸索念頭、走最安全的路，馬士媛微笑道：「所以這點我真的很感謝，他是我人生的一個貴人。」
不過當時離家，馬士媛不跟家裡拿錢，除了有經濟問題，對於未來想做什麼事也感到很迷惘。她試著做很多打工，剛開始一個月只能賺五千多，做過運動用品店、早餐店、美妝、行銷企畫、設計、模特兒等，也去上表演課，四處摸索嘗試，最後她決定「表演」就是未來目標，這轉捩點正是在三年前拍完《左撇子女孩》之際，表演給予她認識自己的機會，而與許多充滿才華的人合作完成一部作品的感動更是難以言喻。
其實當導演鄒時擎最初透過IG聯絡她試鏡時，馬士媛還一度以為是詐騙，看到劇本後又懷疑自己的能力而猶豫，但因為太喜歡故事，也趁著剛結束一期表演課，她下定決心在身心靈被打開、手感正燙的狀態下放手一搏。
和角色「宜安」相比，現實中馬士媛很會壓抑負面情緒，不會將憤怒砸向他人，私下不開心就是聽音樂獨自消化。片中有段劇情她邊哭邊騎機車過橋，她笑說這是她的日常畫面，「我人生的酸甜苦辣都在機車上，宣洩情緒的過程也是，每次聽完很符合我心情的歌，哭完我就沒事了，所以音樂是我遇到表演之前，一個很重要的舒壓管道。」
馬士媛理解宜安敢愛敢恨、直接又灑脫的性格，面對層層累積的擔憂害怕，總是需要出口發洩，「但她沒什麼朋友，家裡也沒有人陪她聊，所以她根本沒有出口，只能選擇用一個最激進，『我不想管你們』的心態宣洩。」對於電影結尾，馬士媛更是格外興奮地分享：「就算生活過得再糟，還是一家人，不一定要有什麼和好的儀式，可是我們都知道彼此很愛對方吧？」
即使拍完《左撇子女孩》後仍空白三年，馬士媛這段時間雖然感到焦慮、急欲想要證明自己，她仍不斷上表演課精進自我，這陣子隨著電影走遍坎城、釜山等國際影展，也終於在台上映，她更以本片入圍金馬獎最佳新演員，被更多人看到。她近期已經陸續接到許多劇本和洽談邀約，原本的迷惘道路已逐漸清晰，讓她更加珍惜得來不易的機會。
其他人也在看
黃鐙輝存款清零幫妻繳卡債
黃鐙輝與葉子綺主演電影《左撇子女孩》，其中黃鐙輝飾演在夜市擺攤的暖男攤商，溫柔守護愛慕的對象蔡淑臻，一舉入圍今年的金馬獎最佳男配角，他坦言角色跟自己的生命經歷重疊，很多以前的情感很久沒有拿出來用，「我也有小孩，也有一個很不受控的丈母娘。」與老婆萁萁結婚前的付出，也是無怨無悔。中時新聞網 ・ 1 天前
小女孩的不可能任務
《左撇子女孩》一舉拿下金馬獎9項入圍，可說是今年的驚喜之作，將代表台灣角逐明年的奧斯卡最佳國際影片。全片以iPhone手機拍攝，所有鏡頭自然流暢到彷彿能感受劇中人物的呼吸，片中出現台灣的大街小巷、夜市、橋上擁擠車流、老公寓與機車，在視覺亂七八糟、關係烏七八糟的世界裡，完成小女孩版的「不可能的任務」。中時新聞網 ・ 1 天前
溪湖限定！「紫色葡萄」乖乖2千人排隊搶領
溪湖限定！「紫色葡萄」乖乖2千人排隊搶領EBC東森新聞 ・ 13 小時前
含淚擁抱道謝 骨髓捐受贈者相見歡
今年的慈濟骨髓造血幹細胞捐贈中心 相見歡典禮，在高雄靜思堂舉行，8對公開的捐 受贈者，分享了罹病艱辛與捐贈過程，當雙方首次見面，有些人互相緊緊擁抱，有些家屬忍不住下跪，只為了傳達救命的恩情！ ...大愛電視 ・ 14 小時前
第4屆籃球名人堂入堂慶典登場（2） (圖)
台灣籃球名人堂協會1日在台北舉行第4屆入堂慶典，運動部政務次長黃啟煌（圖）致詞時表示，或許文物會壞掉、毀損，不過透過數位典藏能夠永遠保存，「運動部會在這個地方持續努力」。中央社 ・ 13 小時前
理想混蛋八周年登小巨蛋「點唱億萬點閱歌王金曲」 本人現身震撼宣布組新團！
理想混蛋成軍八年，從校園唱進千人舞台，1日終於實現夢想站上台北小巨蛋，一連開兩場吸引2.2萬小混蛋（粉絲名）入場，粗估吸金超過4300萬台幣。為了這個特別的夜晚，主唱雞丁別染了一顆鮮豔橘色頭髮、更努力瘦身超過10公斤變得輕盈，建廷則是持續健身讓體格維持在壯碩巔峰、阿哲花心思在音樂改編上，希望讓樂迷有聆聽驚喜，對此可沛開玩笑說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧，辦兩場都快賠錢了！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前
一用力就搞砸？試試北歐人的「輕盈生活法」人生反而開始順起來
【健康醫療網／編輯部整理】覺得自己一旦「太用力」反而更容易搞砸的人，請到這裡集合！ 完美主義、花太多時間在計畫上──你是不是也心有戚戚焉？ 明明知道不該這樣，卻總是停不下來，最後自己也很困擾。 高效率不是同時完成很多事 是一次只做好一件事 我在北歐畢業後，第一份工作是在丹麥的企業擔任公關。剛開始的日子，我幾乎每天都被他們的工作效率嚇到。 我曾經的上司中，有一位非常能幹的瑞典女性。她曾告訴我，她高效率的祕訣，不在於「多工處理」，反而在於徹底的「單一任務處理」（Single-task）。 用她的話來說，就是「事情不能同時並行，而要一件接著一件完成。」 也就是說，把所有任務排成一條直線，然後專心一致地逐一完成、往前推進。她的鐵則是：「一旦開始，就把全部心力放在眼前的這件事上，絕對不要同時動手做其他事情。」 我照著她的建議，試著把任務寫在紙上。方法非常簡單： （任務1）→ （任務2）→ （任務3） 只要依序列出計畫中的任務，按照順序逐一執行即可。 結果出乎意料地有效。我明顯感受到完成任務的速度加快了，同時也意識到自己過去是多麼容易被其他瑣事分心。 全心在當下 反而讓人生更充實 這種「單一任務處健康醫療網 ・ 13 小時前
高雄誇張夫「交友軟體」狂約妹 妻怒告結果曝
高雄誇張夫「交友軟體」狂約妹 妻怒告結果曝EBC東森新聞 ・ 12 小時前
全真瑜珈倒閉 受害者打團訟求償 消保協會受理至12／15
新加坡連鎖健身房「全真瑜珈健身」公告10月1日起停業，全台13家分店及上萬名會員受影響。北市法務局1日表示，台灣消費者保護協會同意承接全真瑜珈倒閉所涉消費爭議團體訴訟，收件申請至12月15日止；另已以簡訊通知曾提消費爭議申訴的2006位消費者。中時新聞網 ・ 22 小時前
台日合作！菅田將暉、宮澤理惠推科幻日劇 2台灣女星驚喜加盟
日本NHK電視台放送100年特別劇《火星女王》，自首波宣布由台灣「怪物新人」林廷憶與日劇男神菅田將暉攜手主演後，消息一出便令台灣日劇迷欣喜不已。如今第二波陣容再度曝光，確定由陳珊妮與宮澤理惠共同加盟演出，雙女王氣勢加持，同時還有鈴木亮平、松岡茉優等豪華演員陣容加入，讓這部日本電視史上罕見的大型科幻鉅自由時報 ・ 2 小時前
普發1萬「直接歸零」 一票脆友無奈：還沒到手就沒了
民眾期待已久的普發現金1萬元即將上路，政府宣布將於5日開放登記，最快12日就能入帳，不過普發一萬尚未入帳，網路上已掀起一片哀號聲，許多人抱怨這筆錢還沒入袋就得「上繳」，不是被另一半「徵收」，就是被爸媽沒收，讓網友無奈直呼還沒到手就沒了。中時新聞網 ・ 1 天前
高力 均線多頭排列
高力（8996）受惠AI伺服器散熱系統與燃料電池反應盒需求大增帶動業績成長，10月31日盤中震盪，不過收盤前出量走高，收624元，成交1,776張，籌碼上，外資連12個交易日買超。4月自低點171元起漲，10月更出現約1倍漲幅，雖近期列處置股分盤交易，回測10日線後再現漲勢，續創歷史新高，均線多頭排列。工商時報 ・ 5 小時前
人夫大膽帶小三回家激戰 人妻樓梯間錄到「你好強」求償百萬
新竹馮姓男子將小三帶回家中一樓激戰，沒想到樓上的妻子發現，偷偷走到樓梯間錄下「你好強」與家具撞擊和男女喘息聲，憤而對二人連帶求償100萬元，新竹地院法官認為這些聲音「符合男女性行為時聲響情狀」，判馮男需賠償妻子10萬元。81年結婚育有2名子女的林女說，先生馮男經常將小三廖女帶回竹縣住處約會，經鄰居目自由時報 ・ 21 小時前
LÜCY金音獎扯壞衣服洩春光 HUSH傻眼等不到人領獎
第16屆金音創作獎昨晚（11╱1）在台北流行音樂中心登場，金曲歌王HUSH、呂士軒及評審團主席「Tizzy Bac」主唱陳惠婷與盧律銘、陳君豪共同見證榮耀誕生，HUSH頒發「最佳另類流行音樂歌曲獎」時，卻一度等不到LÜCY上台領獎，後來她才衝上台道歉，自爆「我的衣服被我扯壞掉了」，因胸部走光趕緊抓著衣服就往廁所跑，讓大家笑成一團。太報 ・ 7 小時前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 2 天前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前