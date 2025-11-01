《左撇子女孩》馬士媛專訪／月賺五千到走上金馬紅毯 突破五年迷惘能量爆發

馬士媛以《左撇子女孩》入圍金馬獎最佳新演員，片中她面對母親、妹妹、同儕、感情各自展現不同的複雜壓力，迷惘卻又堅決不服輸，讓各界紛紛驚呼這位新生代演員的魅力。現年25歲的她其實過去五年經歷迷失、尋找自我的路途，如今厚積薄發，在片中展露強大能量。

生長在大家庭中，身為老么的馬士媛上有姊姊和哥哥，從小接受家人滿滿的愛，但她的個性需要自由和自我空間，也很想體會一個人生活，加上20、21歲那時交了男友，當時和媽媽大吵一架後便搬離家，「我好像不會用叛逆解釋當時的狀態，而是我有想要的理想生活，我想要去嘗試看看，但我完全可以理解媽媽會對這件事情很反彈。」

廣告 廣告

現在想想，馬士媛覺得離家是對的選擇，畢竟和家人同住一個屋簷下，「距離太近，沒有保持一個距離，其實反而會有更多摩擦。」搬離家後，她每次回家只想和家人好好相處，不會動不動就吵架，「就算有一些什麼點，會覺得沒有必要生氣，所以讓我們的感情越來越好，溝通也更敞開。」

馬士媛這五年經歷一段自我摸索的過程。（圖／小娛樂）

其實馬士媛的男友正是音樂組合JADE的嘟嘟，男方大她11歲，交往至今五年多，在那段低潮期，男友不時會幫她多分擔房租，也不斷鼓勵她做想做的事。嘟嘟做音樂十多年，理解追夢這件事相當不容易，卻沒有因此要馬士媛打消摸索念頭、走最安全的路，馬士媛微笑道：「所以這點我真的很感謝，他是我人生的一個貴人。」

不過當時離家，馬士媛不跟家裡拿錢，除了有經濟問題，對於未來想做什麼事也感到很迷惘。她試著做很多打工，剛開始一個月只能賺五千多，做過運動用品店、早餐店、美妝、行銷企畫、設計、模特兒等，也去上表演課，四處摸索嘗試，最後她決定「表演」就是未來目標，這轉捩點正是在三年前拍完《左撇子女孩》之際，表演給予她認識自己的機會，而與許多充滿才華的人合作完成一部作品的感動更是難以言喻。

其實當導演鄒時擎最初透過IG聯絡她試鏡時，馬士媛還一度以為是詐騙，看到劇本後又懷疑自己的能力而猶豫，但因為太喜歡故事，也趁著剛結束一期表演課，她下定決心在身心靈被打開、手感正燙的狀態下放手一搏。

馬士媛帶著如角色「宜安」般的灑脫氣質。（圖／小娛樂）

和角色「宜安」相比，現實中馬士媛很會壓抑負面情緒，不會將憤怒砸向他人，私下不開心就是聽音樂獨自消化。片中有段劇情她邊哭邊騎機車過橋，她笑說這是她的日常畫面，「我人生的酸甜苦辣都在機車上，宣洩情緒的過程也是，每次聽完很符合我心情的歌，哭完我就沒事了，所以音樂是我遇到表演之前，一個很重要的舒壓管道。」

馬士媛理解宜安敢愛敢恨、直接又灑脫的性格，面對層層累積的擔憂害怕，總是需要出口發洩，「但她沒什麼朋友，家裡也沒有人陪她聊，所以她根本沒有出口，只能選擇用一個最激進，『我不想管你們』的心態宣洩。」對於電影結尾，馬士媛更是格外興奮地分享：「就算生活過得再糟，還是一家人，不一定要有什麼和好的儀式，可是我們都知道彼此很愛對方吧？」

馬士媛這陣子陸續接到劇本和邀約，相當期待她的未來發展。（圖／小娛樂）

即使拍完《左撇子女孩》後仍空白三年，馬士媛這段時間雖然感到焦慮、急欲想要證明自己，她仍不斷上表演課精進自我，這陣子隨著電影走遍坎城、釜山等國際影展，也終於在台上映，她更以本片入圍金馬獎最佳新演員，被更多人看到。她近期已經陸續接到許多劇本和洽談邀約，原本的迷惘道路已逐漸清晰，讓她更加珍惜得來不易的機會。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／專訪