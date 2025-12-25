《巫師3》《電馭叛客2077》聖誕節下殺25折就能入手？CDPR急認「標錯價」但修正之前訂單還是成立！

時值 2025 年的聖誕佳節時光，許多遊戲平台與發行商也把握今年最後一波的特賣檔期，紛紛祭出許多遊戲折扣吸引玩家們在 2025 年的最後入手今年還沒買下，但想入手體驗的遊戲。其中波蘭遊戲商 CD Projekt （CDPR）就在美洲區的任天堂 eShop 祭出超高折扣，《巫師3：狂獵完整版》與《電馭叛客2077：終極版》兩款 3A 大作都打折 75 %，結果後來 CDPR 就澄清是他們標錯價，但已經完成購買的訂單仍然有效。

(Credit:CD Projekt RED)

廣告 廣告

綜合外媒報導，由於《巫師》系列三部曲與 《電馭叛客2077》，在玩家心中留下好印象的波蘭遊戲商 CDPR 在今年聖誕節檔期祭出了超殺折扣，美洲區任天堂的 eShop 中 《巫師3：狂獵完整版》與《電馭叛客2077：終極版》一度折扣 75 %，其中 《電馭叛客2077：終極版》直接從原價 69.99 美元（約 1990 元新台幣）變成只賣 17.49 美元（約 530 元新台幣），比單買 DLC「自由幻夢」還便宜而吸引許多玩家購買入手，就有人表示，其實自己對於 《電馭叛客2077》的興趣沒有很高，買 PC 版之後也一直沒破完。「但這麼高的折扣真的太香了！」

而對此，CDPR 馬上在昨（24）天透過官方 X 確認，這麼高的折扣是因為 CDPR 標錯價才發生，因此他們也已經馬上將折扣修正為《電馭叛客 2077：終極版》打 58 折，售價 39.99 美元（約 1300 元新台幣），而《巫師3：狂獵完整版》則維持 25 折優惠，售價 14.99 美元（約新台幣 460 元）。

不過，CDPR 也表示，在修正價格之前已經購買的訂單仍然有效，玩家們真的能以 25 折優惠入手《巫師3：狂獵完整版》與《電馭叛客 2077：終極版》，也讓許多玩家表示，CDPR 真的很有良心：「那個價格根本不需要猶豫就能衝動購買，也感謝 CDPR 願意承認這些交易，如果是其他公司可能就直接取消訂單了。」，並且也因此會更支持 CDPR 推出的作品。