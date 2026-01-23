《巫師3》也能連線了？神人Mod讓經典單機RPG變成多人遊戲

CDPR 在 2015 推出的《巫師3：狂獵》（The Witcher 3 Wild Hunt）一直以來都是一款不少人心中必玩的 3A 單機大作，沒想到現在竟然有神人打造了一款 Mod，讓本作搖身一變成「多人連線遊戲」，讓玩家可以跟朋友一起組隊探索大陸、聊天。

（圖源：Witcher Online）

「Witcher Online」是由知名 Mod 製作者 rejuvenate 最新推出的多人模式 Mod，在《巫師3：狂獵》加入線上多人功能，讓這款已經發售十年多仍被視為經典的單機開放世界 RPG，能夠讓玩家與朋友一同遊玩。這款 Mod 的核心設計是將《巫師3》單機體驗延伸為共享模式，讓玩家能在同一個世界中看到其他玩家角色，並透過文字聊天、表情動作等進行互動。雖然它不像完整 MMO 遊戲那樣同步所有遊戲狀態，但仍能營造出一個讓朋友一起「走入」白果園的多人環境。

功能特色與玩法 Mod 除了支持多人連線外，也兼容其他粉絲製作的擴展模組，如 Custom Player Characters，讓玩家不再只看到多個傑洛特，而是能自訂角色外觀；搭配 Chill Out 等模組，還可以在酒館裡放鬆、聊天、互動等。

（圖源：Witcher Online）

伺服器目前支援最多玩家一起進入同一個世界，但插件目前不會完全同步敵人 AI、馬匹、船隻或時間等元素，因此真正的合作戰鬥和解任務等仍有一定限制。

根據 Mod 頁面介紹，「Witcher Online」需要安裝在最新的 4.04 版本《巫師3 》上，並依賴包括 Custom Player Characters、Chill Out、Community Patch – Shared Imports 等多個支援模組才能完整運作，安裝後玩家無需自行架設伺服器，遊戲啟動即可自動連入官方線上伺服器。