《巫師3》竟然要出新DLC？傳2026年上線為《巫師4》鋪路
CD Projekt Red（CDPR）旗下的經典大作《巫師3：狂獵》（The Witcher 3: Wild Hunt），是在 2015 年推出，並於 2016 年 6 月推出最後一個資料片《血與酒》，之後便只有年度版和一些免費的小更新。然而，根據波蘭金融機構 Noble Securities 分析師 Mateusz Chrzanowski 的最新報告預測，《巫師3》很可能會在 2026 年 5 月推出全新的付費 DLC。
根據外媒 Strefa Inwestorów 報導，該分析師指出，這項計畫的主要目的是為了填補該系列作品長期的發行空窗期，並作為銜接正在開發中的續作《巫師4》的橋樑，藉此維持玩家社群的熱度與討論。Chrzanowski 認為《巫師4》會在 2027 年第四季推出。
當然，這不是《巫師3》第一次傳出有新內容的消息，先前知名爆料者 Borys Nieśpielak 也曾爆料過類似資訊，並且直接指出 DLC 是交由波蘭工作室 Fool's Theory 負責開發。而該工作室在 2022 年時就宣布與 CDPR 合作，將負責初代《巫師》重製版的製作，代號「Canis Majoris」，同樣使用 Unreal Engine 5 開發。
