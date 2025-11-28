《巫師4》確認缺席今年TGA頒獎典禮！CDPR執行長：沒有任何新內容更新

波蘭遊戲商 CD Projekt RED（CDPR）目前正在開發的經典奇幻 RPG 遊戲《巫師》三部曲系列的續作《巫師4》在去年的年度遊戲大獎（TGA2024）頒獎典禮上公布之後就引起了全球粉絲們的期待，都希望能盡快看到這款續作，重溫《巫師》三部曲系列帶給大家的感動，《巫師4》也入圍了今年的最受期待遊戲。不過，CDPR 的共同執行長 Michał Nowakowski 卻在昨（27）天確認，今年《巫師4》將缺席 TGA2025 的頒獎典禮，因為目前他們並沒有任何新的內容也已更新。

(Credit:CD Projekt RED)

CDPR 共同執行長 Michał Nowakowski 昨（27）天透過 X 表示，雖然很開心看到《巫師4》獲得今年年度遊戲大獎的「最受期待遊戲」提名，也感謝將自己的一票投給《巫師4》的粉絲們，但今年 CDPR 並不會在 TGA2025 的頒獎典禮上帶來任何新內容。Michał Nowakowski 也表示，「大家對我們的支持意義重大，我們也期待觀賞這場頒獎典禮，與大家一起慶祝這個遊戲產業的重要夜晚！」

而如果依照 CD Projekt RED 目前的時間表，《巫師4》最快也要到 2027 年才會發布來說，或許玩家們能期待的就是在明年的 TGA2026 頒獎典禮上，鄰近預計發售日的《巫師4》能帶來更進一步的消息，讓粉絲們看到更多這次以「白狼」傑洛特之女希里為主角的故事又將如何續寫。而在那之前，今年 TGA2025 的「最受期待遊戲」入圍的還有《漫威金鋼狼》、《俠盜獵車手6》、《惡靈古堡 安魂曲》與《007：黎明曙光》，將在 12 月 12 日的頒獎典禮上揭露獎落誰家。