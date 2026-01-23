《巫師4》超貴？分析師曝開發成本可能是三代十倍：上看240億

在目前全球遊戲開發商正在開發的作品名單中，除了預計於今年年末上市，受到全球玩家期待的《GTA6》之外，由波蘭遊戲 CD Projekt RED(CDPR) 開發的《巫師4》也同樣是玩家們期待的大作之一。這是因為，2015 年發售的《巫師3：狂獵》與後來的《電馭叛客 2077》後續更新都收穫了玩家的廣泛好評，讓 CDPR 成為大家心中最成功的遊戲商之一。而目前看起來，《巫師4》的開發成本似乎正在不斷堆高，就有分析師指出，當《巫師4》正式發售時可能就會變成 CDPR 有史以來開發成本最高的遊戲，總預算將可能上看 8 億美元（約 240 億新台幣）。

(Credit:CD Projekt RED)

綜合外媒報導，CDPR 目前史上花最多開發總預算的遊戲是《電馭叛客2077》，當時整個專案加上後續行銷總共花了 4.41 億美元（約 139 億新台幣），而波蘭一間投資銀行的分析師 Mateusz Chrzanowski 就預測，目前正在開發的《巫師4》總預算將提高到將近 2 倍，光專案開發預算就會達 3.89 億美元（約 122.6 億新台幣），而如果加上行銷預算的話，總成本會拉高到 8 億美元（約 240 億元新台幣）。

而回到 2015 年，當時 CDPR 開發《巫師3：狂獵》的總預算約為 8100 萬美元（約 24.3 億新台幣），代表 10 年過去，3A 遊戲的開發成本幾乎已經暴漲了 10 倍之多。此外，有趣的是，Mateusz Chrzanowski 也預測，未來的新《巫師》系列三部曲中，總開發預算大約「只」需要 9 億美元（約 270 億新台幣）就能完成，在《巫師4》佔用了大部分的開發成本後，後面兩部作品由於會沿用《巫師4》的技術與素材，因此不會持續這麼高的開發成本。

(Credit:CD Projekt RED)

只不過，對全球期待《巫師4》與 CDPR 的玩家們而言，最關心的或許不是遊戲開發成本又會多高，而是 CDPR 能不能如他們所宣稱的，能在未來 6 年內準時推出新的《巫師》三部曲，讓玩家們能夠盡快重回《巫師》遊戲世界。