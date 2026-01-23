《巫師4》超貴？分析師曝開發成本可能是三代十倍：上看240億
在目前全球遊戲開發商正在開發的作品名單中，除了預計於今年年末上市，受到全球玩家期待的《GTA6》之外，由波蘭遊戲 CD Projekt RED(CDPR) 開發的《巫師4》也同樣是玩家們期待的大作之一。這是因為，2015 年發售的《巫師3：狂獵》與後來的《電馭叛客 2077》後續更新都收穫了玩家的廣泛好評，讓 CDPR 成為大家心中最成功的遊戲商之一。而目前看起來，《巫師4》的開發成本似乎正在不斷堆高，就有分析師指出，當《巫師4》正式發售時可能就會變成 CDPR 有史以來開發成本最高的遊戲，總預算將可能上看 8 億美元（約 240 億新台幣）。
綜合外媒報導，CDPR 目前史上花最多開發總預算的遊戲是《電馭叛客2077》，當時整個專案加上後續行銷總共花了 4.41 億美元（約 139 億新台幣），而波蘭一間投資銀行的分析師 Mateusz Chrzanowski 就預測，目前正在開發的《巫師4》總預算將提高到將近 2 倍，光專案開發預算就會達 3.89 億美元（約 122.6 億新台幣），而如果加上行銷預算的話，總成本會拉高到 8 億美元（約 240 億元新台幣）。
而回到 2015 年，當時 CDPR 開發《巫師3：狂獵》的總預算約為 8100 萬美元（約 24.3 億新台幣），代表 10 年過去，3A 遊戲的開發成本幾乎已經暴漲了 10 倍之多。此外，有趣的是，Mateusz Chrzanowski 也預測，未來的新《巫師》系列三部曲中，總開發預算大約「只」需要 9 億美元（約 270 億新台幣）就能完成，在《巫師4》佔用了大部分的開發成本後，後面兩部作品由於會沿用《巫師4》的技術與素材，因此不會持續這麼高的開發成本。
只不過，對全球期待《巫師4》與 CDPR 的玩家們而言，最關心的或許不是遊戲開發成本又會多高，而是 CDPR 能不能如他們所宣稱的，能在未來 6 年內準時推出新的《巫師》三部曲，讓玩家們能夠盡快重回《巫師》遊戲世界。
其他人也在看
寶可夢團隊竟然改做黑暗風動作RPG！《Beast of Reincarnation》實機細節公開
由《寶可夢》系列開發商 Game Freak 打造的全新原創動作 RPG 《Beast of Reincarnation》今日在 Xbox Developer Direct 節目中公開首波完整實機與玩法細節。本作主打「一人一犬」的戰鬥設計與偏重節奏掌控的動作系統，預計於今年夏季在 PlayStation 5、Windows PC 以及 Xbox Series X|S 平台推出，並於首日加入 Xbox Game Pass Ultimate。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
等衣服累積多一點再一起洗，令人窒息！我將衣服晾浴室，一起烘乾，預防濕氣、黴菌
「等衣服累積多一點再一起洗。」這種做法乍看合理，實際上卻是令人窒息的「填滿想法」。如果每天都有待洗衣物，那就每天洗衣服。重點在於保持家事「流動」，讓事情進入「循環」。幸福熟齡 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
TikTok 美國業務正式落地！新合資公司 TikTok USDS 美國投資者主導，字節跳動持股降至 19.9% 仍保留演算法
TikTok 美國業務分拆落地：新設 TikTok 美國數據安全有限公司（TikTok USDS Joint Venture LLC），字節跳動持股降至 19.9%，甲骨文、Silver Lake、MGX 各持股 15%。合資公司負責美國用家數據保護、演算法安全與內容審核，但 TikTok 演算法仍由字節跳動持有，合資公司僅獲授權使用。保障亦涵蓋 CapCut、Lemon8，並強調保留全球互聯互通。Yahoo Tech ・ 2 小時前 ・ 發表留言
不單是風險因素！研究：肥胖可能直接導致失智症
雖然過度肥胖不利於健康是常識，但肥胖可能比人們預想中更危險。丹麥1項研究顯示，肥胖和高血壓可能直接導致失智症，而不僅僅是增加患病風險。此研究發表在《臨床內分泌與代謝》期刊上。根據科學網站《SciTechDaily》報導，丹麥哥本哈根大學醫院的研究團隊檢查來自哥本哈根和英國大量參與者的健康和基因數據。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
民調輸李四川9.8個百分點 蘇巧慧：會衝刺追過差距
《美麗島電子報》22日公布新北市長選舉最新民調，若藍白合，李四川以45.8%支持度勝過蘇巧慧36%；若三腳督，李四川、蘇巧慧、黃國昌的支持度分別是34.2%、32.7%、15.4%。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，民調都是參考，她會持續衝刺，爭取更多新北市民的認同，把個位數差距追過去。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《極限競速：地平線6》終於來了！5月19日XBOX、PC搶先發售，地圖歷代之最還包含550種車款！
今（23）天凌晨微軟舉辦線上發表會「Developer_Direct2026」，正式確認由旗下 Playground Games 打造的開放式界競速遊戲《極限競速：地平線6》將於 5 月 19 日推出 XBOX Series X|S 與 PC 版本，也將加入訂閱服務 XGP 陣容。並且這次將帶領玩家來到日本，打造系列作史上最大的地圖規模，光是東京都會區就是前作墨西哥瓜納華托的 5 倍。而《極限競速：地平線6》也預計會推出 PS5 版本，不過目前僅確認會在今年年內發售。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
蘋果AI別針要來了？傳最早2027年問世：搭配有「Gemini魂」的新版Siri，AI戰局能扳回一城？
蘋果傳出計劃在2027年前推出具備雙攝像頭和三個麥克風的AirTag尺寸AI別針，同時在iOS 27中推出代號「Campos」的新一代Siri。數位時代 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
《Pokemon TCG Pocket》新擴充包「幻夢遊行」1月29日登場，超級沙奈朵等新卡搶先看
The Pokémon Company官方公開手機卡牌遊戲《Pokémon Trading Card Game Pocket》的最新更新資訊。本次最大重點為新主題擴充包「幻夢遊行」將於 1 月 29 日上午 9 點（台港時間） 正式登場。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
ACG 動漫展、快閃店活動懶人包：時間、地點、門票資訊整理
近年動漫展與 ACG 相關活動在各地接連舉辦，展覽形式與規模也越來越多元。本篇由編輯整理懶人包統整 2026 年初各式動漫展資訊，活動時間、地點、門票價格與展覽重點。快速瀏覽方便規劃好逛展行程。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
美實驗室運用現代X光技術 試解古希臘星空之謎
（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）多年前，國際研究人員在一份中世紀文件內，辨識出底層被抹除的字跡，部分內容為古希臘天文學家希巴克斯（Hipparchus）對星體座標的觀測；位於矽谷的國家實驗室揭露，團隊正運用粒子加速器所產生的X光，來進一步解鎖文字、有望解開古希臘星空之謎。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
遊戲改編電影又滑鐵盧！《重返沉默之丘》上映首日評價大炸裂！爛番茄開盤僅拿9%指數
由 2006 年的《沉默之丘》電影導演 Christophe Gans 執導的《重返沉默之丘》終於於今（23）天正式上映，不過在上映後，國外著名影評網站爛番茄開盤評價卻炸裂，僅獲得 9%（越高越好）爛番茄指數。而紐約時報影評就指出，這部作品看起來就像是由混亂的過場動畫組成的電影，也有影評指出，即便是遊戲玩家，對於電影看起來就像是遊戲廉價畫面的感覺也不會滿意，此外，《重返沉默之丘》對於角色與敘事等電影的重要組成部分也有所欠缺。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
岸本齊史、藤本樹都推薦！Netflix動畫電影《超時空輝耀姬》製作超豪華，口碑好評湧現
Netflix 原創動畫電影《超時空輝耀姬！》已於 1 月 22 日在 Netflix 正式上線，官方同步公開多位知名漫畫家獻上的開播祝賀，包括《火影忍者》岸本齊史、《咒術迴戰》芥見下下、《鏈鋸人》藤本樹、《國王排名》十日草輔、《盾之勇者成名錄》アネコユサギ等人皆送上應援。作品上線後，日本影評／觀影社群平台也迅速湧入大量短評，整體以正面回饋居多，常見焦點集中在視覺表現與音樂段落的衝擊力，可以說是近期必看的一部新片。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
歐洲投資人去年掃入美債占海外增量八成，暫緩「拋售美國」疑慮
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，儘管地緣政治緊張局勢引發市場對「拋售美國」(Sell America)交易的熱議，但花旗集團(Citi)最新追蹤的數據顯示，歐洲投資人在2025年反而在大幅增持美國國債。數據指出，從去年4月川普(Donald Trump)宣布「解放日」(Liberation Day)關稅政策至11月期間，海外持有的美債總額增加3,010億歐元，其中歐洲買家就貢獻了2,400億歐元(約2,808.5億美元)，占比高達80%。花旗分析師援引美國財政部上週公布的數據顯示，截至去年11月，海外持有的美債規模已創下歷史新高。這項數據與本週北歐養老基金(如瑞典Alecta和丹麥AkademikerPension)宣布拋售美債的行動形成鮮明對比。分析指出，雖然北歐機構因格陵蘭島(Greenland)爭端與美國財政疲軟而選擇撤資，但從更廣泛的歐洲地區來看，整體金融機構與投資人對美債及美元資產的胃口依然強勁，尚未出現大規模轉向。德意志銀行(Deutsche Bank)等機構曾質疑，川普若因格陵蘭問題對歐洲加徵關稅，恐引發歐資撤離美債市場。然而，隨著川普週三(21日)宣布排除武力奪取該島並撤財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《幻獸帕魯》團隊變發行商，發現獨立遊戲圈「交出全部收益」竟成常態嚇到
由日本遊戲開發商 Pocketpair 2024 年推出的開放世界生存遊戲《幻獸帕魯》在橫空出世之後馬上就獲得了玩家們的好評，當時只推出一個月就狂賣了 1500 萬套、創下超過 2500 萬名玩家同上紀錄。而對於同時也負責遊戲發行業務的 Pocketpair 來說，《幻獸帕魯》的所得收益由於不用與發行商分成，因此就能完全收入囊中。而沒想到，隨著《幻獸帕魯》的成功，Pocketpair 的遊戲發行品牌就開始收到了海量請求，許多獨立遊戲開發者都希望公司能協助發行並提供資金，而部門負責人最近受訪時就表示，讓他覺得最驚訝的是，「大家似乎對交出所有收益習以為常。」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 天前 ・ 4則留言
醫美夫妻挖礦竊電破7000萬 礦場員工慘了！被判再賠3348萬
台中市一對經營醫美產業的鄭姓夫妻，於2021年間出資設立多處比特幣挖礦場，透過非法私接電力方式長時間挖礦，至案發前共竊取電力高達1170萬度，造成台灣電力公司損失超過7000萬元。刑事部分已陸續判決確定，民事賠償方面，台電在與主要涉案人和解後，另向負責管理礦場的徐姓、黃姓員工提起求償，臺中地方法院日前判決兩人須連帶賠償3348萬7265元。太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
日本內閣公務車闖紅燈 釀東京港區大車禍1死8傷
日本東京都港區赤坂的「首相官邸」附近，昨（22）日晚間發生一起嚴重連環車禍，內閣公務車疑似闖紅燈，與多輛汽車發生碰撞，造成1人死亡，8人輕重傷的慘劇。（葉柏毅報導） 綜合日本媒體報導，這場連環大中廣新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1則留言
國家帶頭違約？中國動畫工作室接《海賊王》重製版外包，製作過程竟被政府拍片PO上網！
2023 年底的日本 Jump Festa2024 上，經典漫畫作品《航海王》宣布將從原作的東方藍篇開始，由 WIT Studios 製作，預計在 Netflix 上推出重製版動畫作品《The ONE PIECE》，沒想到，3 年多過去後的最新消息並不是由官方宣布的，而是中國山東華韓動漫有限公司接受了 WIT Studios 《The ONE PIECE》的外包工作，結果竟被山東縣政府當成宣傳的一部分，直接把本應處於保密協議中的製作過程拍成影片，還 PO 上網路，引起網友質疑：「國家帶頭違約？」，也馬上引起 WIT Studios 官方關切。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 6則留言
桃園落羽松秘境～長庚養生文化村景觀滯洪池：水上木棧道＋火紅落羽松，免費停車好方便
最近在社群網站看到網友PO的長庚養生文化村落羽松好漂亮，實際到現場發現確實很火紅，近期天氣冷真的紅的很耀眼！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《英雄聯盟》大混戰史詩級改動！Ping「問號燈」能造成傷害，玩家笑：應該要能打隊友
在過去《英雄聯盟》推出的 15 年間，除了召喚峽谷與隨機單中（ARAM）兩個永久模式外，開發團隊每年總會想辦法探索更多有趣的玩法，推出如阿福快打等許多廣受大家歡迎的《英雄聯盟》限時模式，讓玩家們總願意回到遊戲中嘗試。而在去年年底，《英雄聯盟》推出的「隨機單中：大混戰」更廣獲玩家好評，紛紛都敲碗將這個加上海克斯增幅的 ARAM 模式變成永久模式，讓官方直接撤回了原訂於一月初結束活動的決定，繼續進行後續更新，而就在今（22）天上線的新版本測試中，Ping 問號也能造成傷害了？Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蘋果首款摺疊機iPhone Fold預計9月登場 搭台積電A20 Pro晶片效能大增
消息指出，備受矚目的Apple首…民報 ・ 2 小時前 ・ 4則留言