《幻獸帕魯》二週年新預告！揭露神秘世界樹與5隻新帕魯

開發商 Pocketpair 為了慶祝旗下熱門開放世界生存遊戲《幻獸帕魯》（Palworld），將在 2026 年內結束搶先體驗階段，推出 1.0 正式版。而最近為了慶祝遊戲搶先體驗 2 週年，官方釋出了一段新預告影片，帶來更多開發中的概念影像。

官方一次公開 5 隻新帕魯概念圖。（圖源：幻獸帕魯）

影片中 Pocketpair 的發行負責人兼社群經理 Bucky，以及社長溝部拓郎感謝了玩家一直以來的支持，並在影片中展示了 5 隻即將加入遊戲的全新帕魯概念。此外，影片中也在最終揭露了從遊戲推出搶先體驗時，就被許多玩家注意到在遠方的世界樹，以及一隻神秘的鯨魚。

而根據外媒 Eurogamer 的報導，針對遊戲即將迎來重大轉折， Bucky 在訪問時也回顧了過去兩年的心路歷程，提到團隊在面對遊戲爆紅後的巨大流量，以及各種負面輿論時，確實一度感到迷惘和壓力，但也正是這些經驗才能讓團隊變得更好。並透露了，接下來除了 1.0 外，他們還有很多有趣的計劃，努力把《幻獸帕魯》變成一個特別的東西，可以讓粉絲們長期享受。