《幻獸帕魯》團隊變發行商，發現獨立遊戲圈「交出全部收益」竟成常態嚇到
由日本遊戲開發商 Pocketpair 2024 年推出的開放世界生存遊戲《幻獸帕魯》在橫空出世之後馬上就獲得了玩家們的好評，當時只推出一個月就狂賣了 1500 萬套、創下超過 2500 萬名玩家同上紀錄。而對於同時也負責遊戲發行業務的 Pocketpair 來說，《幻獸帕魯》的所得收益由於不用與發行商分成，因此就能完全收入囊中。而沒想到，隨著《幻獸帕魯》的成功，Pocketpair 的遊戲發行品牌就開始收到了海量請求，許多獨立遊戲開發者都希望公司能協助發行並提供資金，而部門負責人最近受訪時就表示，讓他覺得最驚訝的是，「大家似乎對交出所有收益習以為常。」
在 2024 年《幻獸帕魯》推出，並且迅速獲得成功後，去年開發商 Pocketpair 就宣布成立遊戲發行品牌 Pocketpair Publishing，目標是透過資金支持、開發支援與發行事業來支持獨立遊戲開發者與小型的工作室。而最近品牌負責人 John Buckley 就接受外媒專訪，表示在當時《幻獸帕魯》成立之後，很快地這個新發行品牌就收到了很多請求。
「工作室很快地被大量提案淹沒，許多開發者都希望能找到人來替他們的遊戲提供資金。」John Buckley 回憶。他表示，其實由於一直以來他們所發行的都是自家開發的遊戲，因此事實上這個新的發行品牌反而對遊戲界的發行業務超級陌生。「但最讓我們震驚的是，現在在獨立遊戲圈中那些被視為『正常』的條件。」
John Buckley 表示，他們很常會與只有四、五人的小型遊戲開發團隊開會，對他們來說也並不需要很多開發資金，但沒想到，大家卻願意交出遊戲完成後的整年收益，而且似乎對此習以為常。「我們無法相信，大家做的是自己熱愛的事情與作品，但這個代價卻是讓別人拿走自己未來好幾年的所有收入。」
因此，在《幻獸帕魯》獲得成功，Pockeypair 已經什麼都不缺了之後，John Buckley 就表示，他們的目標就是能完全負擔的起給開發者們需要的資金，「同時也不必要求巨額收益分成合約。」John Buckley 進一步解釋，他們希望可以不把開發者的分潤放在發行商地分成合約之後，「希望能更加公平，開發者們也能從第一套遊戲賣出起就能活下去。」並表示與 Pocketpair Publishing 合作，開發者們就不必擔心自己的遊戲收益必須要等到多年後才能領的到。
「並且，我們也不會接管開發工作，偶爾才提供一點建議而已。我們不買斷任何公司、IP，就只是資助遊戲，完全放手讓大家開發、做想做的。」
