《幻獸帕魯》大勝利？任天堂「召喚戰鬥」專利遭日本駁回稱「缺創新性」

日本 PocketPair 開發的熱門遊戲《幻獸帕魯》，在 2024 年 9 月時遭到任天堂和寶可夢公司聯手提出專利侵權訴訟，引起整個產業熱議，至今雙方仍然在法院攻防當中。而讓人意外的是，最近日本特許廳（JPO）駁回了任天堂一項備受爭議的專利申請，描述「怪物捕捉、召喚戰鬥」的內容，被認為「缺乏創新」。

帕魯的訴訟贏面更多了？（圖源：幻獸帕魯）

根據專門分析和報導遊戲界訴訟的網站 GamesFray，日本特許廳駁回此案（2024-031879，是一個更大專利下的子專利）的主要理由是該專利申請「缺乏創新性」。審查員在第三方提交的證據後認定，任天堂聲稱的發明早在申請日之前就存在於公開的技術當中。

審查意見書中明確引用了多款遊戲作為「先前技術」（prior art）的證據，像是《方舟：生存進化》、《魔物獵人4》、《艦隊收藏》、《寶可夢GO》，以及 Pocketpair 的另一款遊戲《創世理想鄉》，證明相關的遊戲早在 2021 年 12 月專利申請「優先權日」（Priority Date）前就已經存在類似內容。

雖然特許廳這次駁回的決定，對於目前正在審理的《幻獸帕魯》法院案件沒有直接的法律約束力，「2024-031879」也沒有出現在該訴訟檔案中，但 GamesFray 中的專家認為，這很可能成為 Pocketpair 在法庭上反擊的有力論點，進而影響法官的最終心證。任天堂目前仍然可以選擇放棄該申請，或修改內容後再次嘗試說服審查員。這次事件也在遊戲社群中引起熱議，許多玩家樂見其成，認為遊戲核心機制不應被特定公司用專利壟斷，更有助於保護遊戲開發的創意自由，避免未來再有類似的惡意專利訴訟發生。