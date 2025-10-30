《幻獸帕魯》大勝利？任天堂「召喚戰鬥」專利遭日本駁回稱「缺創新性」
日本 PocketPair 開發的熱門遊戲《幻獸帕魯》，在 2024 年 9 月時遭到任天堂和寶可夢公司聯手提出專利侵權訴訟，引起整個產業熱議，至今雙方仍然在法院攻防當中。而讓人意外的是，最近日本特許廳（JPO）駁回了任天堂一項備受爭議的專利申請，描述「怪物捕捉、召喚戰鬥」的內容，被認為「缺乏創新」。
根據專門分析和報導遊戲界訴訟的網站 GamesFray，日本特許廳駁回此案（2024-031879，是一個更大專利下的子專利）的主要理由是該專利申請「缺乏創新性」。審查員在第三方提交的證據後認定，任天堂聲稱的發明早在申請日之前就存在於公開的技術當中。
審查意見書中明確引用了多款遊戲作為「先前技術」（prior art）的證據，像是《方舟：生存進化》、《魔物獵人4》、《艦隊收藏》、《寶可夢GO》，以及 Pocketpair 的另一款遊戲《創世理想鄉》，證明相關的遊戲早在 2021 年 12 月專利申請「優先權日」（Priority Date）前就已經存在類似內容。
雖然特許廳這次駁回的決定，對於目前正在審理的《幻獸帕魯》法院案件沒有直接的法律約束力，「2024-031879」也沒有出現在該訴訟檔案中，但 GamesFray 中的專家認為，這很可能成為 Pocketpair 在法庭上反擊的有力論點，進而影響法官的最終心證。任天堂目前仍然可以選擇放棄該申請，或修改內容後再次嘗試說服審查員。這次事件也在遊戲社群中引起熱議，許多玩家樂見其成，認為遊戲核心機制不應被特定公司用專利壟斷，更有助於保護遊戲開發的創意自由，避免未來再有類似的惡意專利訴訟發生。
其他人也在看
政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪
旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...聯合新聞網 ・ 1 天前
是自傳？《出租女友》男主新造型撞臉作者，網笑：原來是真實故事改編
熱門戀愛漫畫《出租女友》至今連載單行本數量達到 42 集，放眼過去漫畫歷史，是相當長青的戀愛喜劇作品，雖然遭到許多讀者不斷吐槽，卻依然創下超過 1,400 萬單行本銷量的驚人成績。而最近，男主角木之下和也，在漫畫最新進度中的換了新髮型，被眼尖的讀者發現，這髮型和作者宮島禮吏本人非常相似，引起「作者自肥」以及「漫畫是作者自傳」等熱門話題。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
「根本沒人告訴我！」小島秀夫談《駭客任務》遊戲開發邀約
前 Konami 高層在最近採訪中透露過，《駭客任務》（The Matrix）電影導演華卓斯基姐妹是小島秀夫的忠實粉絲，26 年前曾親自拜訪 Konami 想請對方開發遊戲版，但是被當時的 Konami 執行長拒絕。然而，事件主角小島秀夫卻在社群媒體上表示，自己對此事毫不知情，驚訝的說：「過去這26年來，都沒有人跟我說」Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 22 小時前
《動物森友會》超佛3.0免費大更新！Switch 2版1月同步登場，內容一次看
《集合啦！動物森友會》由任天堂宣布將推出 Switch 2 版，以及 3.0 大型免費更新，兩者都會在 1 月 15 日登場，Switch 2 版本支援滑鼠操作，以及麥克風的擴音器道具使用、Switch 2 特有視訊遊玩與最大 12 人登島互動等，3.0 大更新則將有夢之島、渡假飯店以及大型重置中心功能，以及從任天堂主機到樂高、《薩爾達傳說》與《斯普拉遁》合作內容。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前
「畫太黑」也不行？台灣繪師俺正讀《寶可夢》二創遭歐美網友出征
近幾年受到政治正確影響，即便是動漫同人二創圈，也出現過不少因為繪師作品「角色皮膚不夠黑」的案例，一些歐美人士批評繪師刻意把黑皮膚角色漂白等。而最近，台灣知名繪師俺正讀，因為《寶可夢傳說Z-A》的最新二創圖，角色「由紫」卻被許多歐美網友批評：「太黑了」認為是亞洲人對黑人的刻板印象。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 23 小時前
年度黑馬《光與影：33號遠征隊》Steam限時下殺史低價！2025必玩神作
由 Sandfall Interactive 開發的《光與影：33號遠征隊》在今年 4 月發售後在全球爆紅，從故事劇情到玩法都深受玩家喜愛，更被不少人評為自己的「年度最佳遊戲」，在 Steam 也獲得壓倒性好評的成績，而如果還沒入手的人有福啦！今（31）日遊戲在 Steam 下殺史低價八折，只要 790 元就能入手這款神作。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 2 小時前
Youtbe遊戲類影片政策更嚴格！限制「轉蛋行為、暴力遊戲」11月17日上路且「溯及既往」
直到現在，Google 旗下的 Youtube 平台已經是全世界最主要的影音創作平台，許多遊戲創作者 Youtuber 也都會定期在 Youtube 上發布影片，獲取報酬。不過，近日 Youtube 針對遊戲類創作影片更新新政策，針對賭博類、暴力類等遊戲進行管制，因此各種有抽卡、轉蛋機制的遊戲，以及《GTA6》、《CS2》等射擊遊戲都將受到影響，Youtube 並表示，這次改動將「溯及既往」，在 11 月 17 日新政策上路後，就算是之前上傳，但在新政策下被判違規的影片都可能被刪除，不過除此之外沒有額外懲罰。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
陳昇曝當兵往事！參加3年國慶閱兵 親眼見前總統蔣經國
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導歌手陳昇第31次跨年演唱會名為〈我不是搖滾歌手〉，將於明（30）日中午12點開放售票。陳昇今（29）日在記者會上搶先演唱全...FTNN新聞網 ・ 1 天前
Xbox 營收暴跌 30%，「主機戰爭」結束？
微軟新公布的財報顯示，相比一年前同期 Xbox 的營收大跌了 30%，這一結果與公司新執行的主機漲價策略無關，加上之前《最後一戰：戰役進化》登陸 PS 的消息，持續了二十餘年的「主機戰爭」或正式走向終結。Yahoo Tech ・ 1 天前
《寶可夢傳說ZA》總監談還原「在法國生活的恐懼」，網笑：難怪開頭就被搶劫
《寶可夢》系列新作《寶可夢傳說Z-A》已經發售，這次的舞台是早在本傳《寶可夢 X／Ｙ》中早就出現過的「密阿雷市」，但經過多年的發展，進行了「動都市再開發」，整體城市裡的花草樹木更多，還能見到充滿最新科技感的設備。而近日，有網友曬出《寶可夢傳說Z-A》總監栃木遙的訪談，原來在他認為生活在原型「法國」更讓人恐懼，結果卻掀起熱議。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式
藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。Yahoo Tech ・ 1 天前
坤達閃兵全團賠最慘？命理師抽牌揭「轉運時機」
娛樂中心／李汶臻報導當年紅極一時的台灣男團Energy在2024年合體、回歸舞台，憑藉夯曲〈星期五晚上〉的超魔性「16蹲」舞步再度翻紅。豈料，日前團內成員坤達（謝坤達）、張書偉爆出閃兵風波，連累團體眾多商演、演唱會以及企圖進軍中國市場的計畫全數暫時喊卡，損失粗估恐上看近億元新台幣。其中手擁至少6家代言的坤達，被傳是團體中財路被毀最慘的一位，日前更有命理師抽塔羅牌示警，他在金錢方面恐會有損失。民視 ・ 1 天前
鄉音2025金秋音樂會 11月9日隆重登場 –以史詩之聲 鑄和平之願
金秋時節，碩果纍纍，享譽美東的新澤西“鄉音”合唱團（Edison Chinese Chorus）及旗下的愛迪生愛樂樂團，經過近一年的傾力籌備，將於11月9日星期日，在新州中部若歌大學的尼古拉斯音樂中心世界日報World Journal ・ 2 小時前
當工作只剩求生存，該如何找回熱情？過來人揭「8招」找回生活平衡
工作占了人生大部分的時間，如何在步調飛快的環境中生存，並且成長呢？在Google擁有20多年經驗的資深主管亞蘭娜．凱倫（Alana Karen）於《科技女的職場修練與冒險》一書中，融合來自多位科技女子訪談，以最全面的觀點，帶領讀者窺探科技業的職場實況，並分享女性如何在科技圈成功找到歸屬感，建立自己的事業。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前
獨家／小心他！ 東港慣竊出沒 民眾直擊喝斥「別再偷」
獨家／小心他！ 東港慣竊出沒 民眾直擊喝斥「別再偷」EBC東森新聞 ・ 1 小時前
日本熊害嚴重！入侵大學體育館爬網架 網笑：不管制都要拿畢業證書了
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導日本近期頻傳野熊闖入市區事件，沒想到現在連校園也難倖免，昨29日上午，山形市一所私立大學的室內練習場驚見一頭熊闖...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
吳怡農今遞交台北市長參選書！律師打槍「只支持王世堅」：比阿北跟蔣萬安都熟
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導壯闊台灣聯盟創辦人、民進黨前立委吳怡農今（31）日前往民進黨中央黨部，正式遞交「參選台北市長意願書」。消息一出，黨內...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
怪力！大谷翔平熱身轟150公尺全壘打 道奇打擊教練讚狀況超好「不擔心」
多倫多藍鳥與洛杉磯道奇明（1）日即將展開世界大賽第6戰，道奇球星大谷翔平在賽前自由打擊中展現怪力，28球揮出14發全壘打，最遠飛行距離達150公尺。打擊教練Aaron Bates盛讚大谷狀況極佳，強調雖近兩戰無安打，但擊球內容不差，打擊感覺正逐漸回升。鏡報 ・ 5 小時前
中職》年度最佳九人暨最佳指定打擊得獎名單揭曉 4選手連霸、5位選手首度奪獎
2025中華職棒年度最佳九人暨最佳指定打擊獎項正式揭曉，不僅有4位好手完成連霸紀錄，更有5位選手首次獲得最佳九人殊榮，以整季穩定貢獻贏得肯定。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
《英雄聯盟》世界賽CFO八強遭KT直落三，帶賽區重返八強後華麗轉身謝幕
2025《英雄聯盟》世界大賽今（29）天進行淘汰賽階段第二天的賽程，LCP 賽區代表隊伍 CFO 正面對決韓國 LCK 賽區的 KT 戰隊，雖然 CFO 今天不斷在劣勢下努力抓回節奏，但 KT 卻展現了完美的狀態，靠著前期的戰術設計獲得優勢後，就不給 CFO 任何機會，最後 KT 就以直落三擊敗 CFO，讓 CFO 這次世界大賽遺憾止步八強。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前