《幻獸帕魯》未來有望推出「著重劇情」的新作？官方社群經理透露可能性

開發商 Pocketpair 的全球公關總監兼發行經理「Bucky」John Buckley，最近他在個人 X（推特）上與玩家互動，拋出了一個有趣的問題：「如果你能為《幻獸帕魯》（Palworld）加入一樣東西，不論大小、現實與否，你會選擇什麼？」這貼文很快引起社群熱烈討論。

帕魯的 IP 充滿潛力。（圖源：幻獸帕魯:帕魯農場）

其中一名玩家坦言希望能增加「更多的劇情元素」，並表示雖然喜愛遊戲玩法，但若缺乏敘事驅動，很容易像玩《方舟：生存進化》時一樣，因失去目標感而最終棄坑。針對該玩家對於劇情的渴望，Bucky 正面回應道，《幻獸帕魯》的核心定位始終是一款生存工藝遊戲，設計初衷就是採用非線性的開放式架構，而非傳統的線性敘事體驗。然而，Bucky 沒有把話說死，接著說：「或許在未來，可以製作一款以劇情為主的《幻獸帕魯》遊戲」

這番話雖然只是社群互動層面的討論，並沒有確認任何具體的開發計畫，但也沒有排除未來推出以敘事為核心的衍生作品或新作的可能性。畢竟目前 Pocketpair 團隊除了全力籌備遊戲的 1.0 正式版更新外，同時還有另一款衍生遊戲《幻獸帕魯：帕魯農場》正在開發中。

除了對劇情的討論外，大家也提出了許多具體的遊戲建議。像是想要更豐富的角色客製化選項，或是希望帕魯能自動把蛋從繁殖場搬運至孵化器；也有人提議開發能讓多人同時騎乘的帕魯，Bucky 對此表示這聽起來相當有趣。此外，人氣帕魯「疾旋鼬」更是有粉絲一口氣列出了包含更多顏色、體型變化、主題連身衣等大量需求。