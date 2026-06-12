《幻獸帕魯》正式版穩了？任天堂專利申請失利、限縮範圍恐讓侵權案打不下去

2024 年 9 月起，遊戲巨頭任天堂在日本東京地方法院狀告《幻獸帕魯》開發商 Pocketpair 侵權，讓雙方法律戰正式開打到現在已經將近兩年了。這段期間任天堂也進行專利分割，替「召喚戰鬥」、「觸控抓寵」等系統提出新專利申請。沒想到在這兩者都沒過關，而就在任天堂不斷修改專利範圍的過程中，竟意外可能讓這場訴訟案打不下去了。

(Credit:Pocketpair)

事實上，在專利訴訟案中，透過分割自己的舊有專利加密專利網與武器庫可說是再正常不過的作法，因為如果一切順利，任天堂就能透過不斷修正，避免 Pocketpair 針對特定範圍提出「無效審判」。而事實上，任天堂的確也不斷這麼做，首先是去年 9 月在美國通過了「無縫切換交通模式」，被美國專利商標局認可任天堂的確有「玩家抓捕角色後，將其當成交通工具」的專利。

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而後，任天堂又一度通過旗下寶可夢遊戲的核心戰鬥系統：「召喚戰鬥」的專利，但後來又被美國專利商標局重審，日本也駁回，最近的「觸控抓寵」專利申請也被日本初審駁回，任天堂在新增武器庫這方面進展並不順暢。因此，任天堂也不斷動態修改專利與訴訟範圍，意圖闖關成功，讓訴訟繼續進行，而與此同時 Pocketpair 也不斷修正遊戲版本，避免踩線。

此外，綜合外媒發現的最新公開紀錄，經過這半年多的修改，任天堂與 Pocketpair 的訴訟案還有可能無法繼續進行，因為目前訴訟範圍已經限縮到《幻獸帕魯》的舊版本遊戲了。資深專利分析師 Florian Mueller也指出，在他看來，任天堂權利主張修改到現在，已經無法針對現行版本的《幻獸帕魯》造成任何麻煩，更不會影響到即將上線的《幻獸帕魯》1.0 正式版，因此接下來日本東京地方法院預計將在 10 月份繼續聽取雙方的意見陳述與證據，之後也可能會決定這起訴訟案要不要繼續下去。